Chřipka zabije ročně až 2 tisíce Čechů. Jakým šesti mýtům o ní nejčastěji věříme?

Chřipkové epidemie trápí svět, co si historické spisy pamatují. „Vzhledem k počtu lékařských vyšetření, hospitalizací, úmrtí, pracovních neschopností a ekonomických ztrát v důsledku chřipky se cena 400 korun za vakcínu vyplatí,“ říká Kateřina Jíchová z České asociace sester. Ani s očkováním se to nemusí přehánět, ale mnoho vakcín už dokázalo nemoci vymýtit, a pokud nás něco může ochránit před smrtí, vyplatí se to vždycky.

Očkování na chřipku je opředeno řadou mýtů | istockphoto.com