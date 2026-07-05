Nellu (16) na prázdninách 8 let zneužíval vlastní děda! Mrazivé video jako důkaz
Od osmi let prožívala peklo, o kterém nikdo z nejbližších neměl ani tušení. Teď Nella (16) otevřeně vystoupila v podcastu Odvážný se svým příběhem o dlouholetém zneužívání vlastním dědečkem. Její výpověď i mrazivé video, které dívka natočila, jsou varováním pro všechny rodiče. Největší nebezpečí totiž často číhá tam, kde byste ho čekali nejméně. V nejužším kruhu rodiny.
Pro široké okolí to byl naprosto ideální příbuzný, milý a oblíbený muž. „To byl pohádkový otec, pohádkový dědeček. Ani v nejhorším snu by mě nenapadlo, že tohle probíhá. On byl ve společnosti oblíbený, zábavný,“ vzpomíná na svého otce Nellina matka Veronika. Realita za zavřenými dveřmi dětského pokoje však byla plná hrůzy.
„Já jsem už od svých osmi let byla zneužívaná svým vlastním dědou,“ svěřila se statečná Nella. Vše podle jejích slov začalo nenápadnými řečmi a osaháváním ve sklepě, ale hranice se postupně posouvaly výš až k dotykům na intimních partiích.
„V těch chvílích člověk úplně zatuhne. Nemůže vlastně vůbec nic. Takže já jsem vlastně ležela nehybně a moc jsem jako nevěděla, co dělat. Jenom jsem dělala takové zvuky, které byly očividné, že se mi to prostě nelíbí. Kolikrát jsem sebou nějak jako cukala nebo se přikryla, cokoli. Ale kolikrát jsem se i rozbrečela,“ popisuje Nella bolavou zkušenost.
Zkušený predátor si malou vnučku pojistil tvrdou manipulací. Děsil ji tím, že to musí být jejich tajemství a nesmí to nikomu říct, jinak by skončil ve vězení. „Což když se řekne malému dítěti, tak ho to vyděsí,“ vysvětluje dívka zpětně při rozhovoru s Tomášem Papršteinem, autorem podcastu Odvážný.
Odhalení po osmi letech a tajné video
K přímému pohlavnímu styku naštěstí nikdy nedošlo, ale traumatizující zneužívání trvalo neuvěřitelných osm let a odehrávalo se pravidelně, nejčastěji během prázdnin, kdy děti u prarodičů spaly. Zlom přišel, když se Nella loni v zimě konečně svěřila kamarádce.
Dívky pak napadl zásadní krok – aby Nella dědovo chování tajně natočila na video jako nevyvratitelný důkaz. A to se také podařilo v obývacím pokoji, kdy za ní děda znovu přišel s nevhodnými poznámkami a začal ji hladit po stehně. Z krátkého záběru mrazí.
„Autentické záběry ukazují, jak může sexuální zneužívání probíhat, i když je někdo blízko, například ve vedlejší místnosti, a nic netuší. Video zveřejňujeme výhradně za účelem prevence a osvěty,“ říká k Nellinu videu Tomáš Paprštein.
O hrůzném dědově tajemství se následně dozvěděla matka Veronika „První reakce byl prostě šok, strašný šok,“ popisuje zdrcená Veronika, která se okamžitě rozplakala. Své dceři ale věřila od první vteřiny, protože ji vždy učila, že lhaní je to nejhorší. Rodina se okamžitě obrátila na policii.
Trestu unikl na smrtelné posteli
Pětasedmdesátiletého muže si odvezla kriminálka a ten se k činům při výslechu nečekaně hned přiznal. Následná odborná vyšetření potvrdila, že šlo o pedofila s nadprůměrnou inteligencí (IQ 127), který byl sexuálně zaměřený na malé holčičky a dospívající dívky.
Spravedlivého soudu se už ale Nella s rodinou nedočkají. Muž během probíhajícího vyšetřování zemřel v nemocnici. Před smrtí rodině přes obhájce poslal dopis, ve kterém psal, že mu je jeho chování líto, ale Nella ho označila za zarážející a směšný. Dívčina babička, u které rodina dodnes netuší, zda o zneužívání věděla, se navíc postavila na stranu násilníka.
Sebepoškozování a záchrana
Roky skrývaného utrpení si na Nelle vybraly obrovskou psychickou daň. „Už od těch dvanácti jsem měla sebevražedné myšlenky,“ přiznává statečně. Obrovskou duševní bolest začala tlumit sebepoškozováním a poruchami příjmu potravy. Její matka Veronika v záchvatu naprosté bezmoci také potřebovala odbornou pomoc psychiatrie a bojovala s těžkými panickými atakami.
Dnes je už Nella díky velké podpoře na nejlepší cestě k uzdravení. S pomocí terapeutů, psychiatrů a medikace zjistila, že z temnoty existuje cesta ven. „Teď se cítím asi nejlíp za celou tu dobu,“ říká s úlevou dívka, která si pomalu plní své sny – touží stát se tatérkou a v budoucnu plánuje život ve Vídni.
Apel na rodiče
Maminka Veronika se na závěr podcastu rozhodla důrazně varovat všechny ostatní rodiny. Od vrchní vyšetřovatelky případu se totiž dozvěděla tvrdá statistická fakta.
- Okolo 70 až 80 procent případů zneužívání se odehrává v rámci rodiny, kde by se dítě mělo cítit nejbezpečněji.
- Lidé se běžně bojí násilníků potmě na ulici, ale to oficiálně tvoří jen zlomek (zhruba 2 %) případů.
- Pachateli bývají nečastěji ti nejbližší lidé – otcové, dědové nebo strýcové.
Nella dnes prosí všechny oběti sexuálního násilí, aby našly odvahu a nebály se promluvit. „Nebát se o tom mluvit. Děje se to fakt bohužel jako spoustě lidem a nikdy v tom člověk není sám,“ uzavírá svůj příběh mladá hrdinka.
Podcast Odvážný
Je český rozhovorový podcast zaměřený na osobní rozvoj, psychologii a odvahu dělat důležitá životní rozhodnutí. Přináší otevřené rozhovory s lidmi, kteří sdílejí své zkušenosti s překonáváním překážek, podnikáním, vztahy nebo životními změnami.
Cílem podcastu je inspirovat posluchače k větší odvaze, sebereflexi a vědomému životu. „Věříme, že odvaha sdílet pravdu může prolamovat ticho, vytvářet mosty mezi lidmi a zachraňovat životy,“ říká zakladatel projektu Tomáš Paprštein, který v mládí sám zažil sexuální zneužívání.