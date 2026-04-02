Milan (53) unesl dívku (14) do Skotska: Z vězení jí posílá milostné dopisy!

Nezletilá dívka, kterou muž unesl do Skotska.
Zprávy pro nezletilou dívku od muže, který ji unesl do Skotska.
Autor: nkc - 
2. dubna 2026
11:18

Obrovský šok zasáhl minulý rok obyvatele slovenské obce Handlová. Milan (53) unesl teprve čtrnáctiletou dívku do Skotska! Soud mu ve výsledku udělil tři roky odnětí svobody, což je podle otce oběti velmi málo. Obviněný muž se z cely navíc stále snaží nezletilou dívku kontaktovat.

V minulém roce obyvatele obce Handlová na Slovensku zasáhl obrovský šok. Nezletilá studentka odešla jako každé ráno do školy, ze které se už nevrátila. Otec po ní, společně s policií, začal okamžitě pátrat. Dcerku nakonec našel Interpol ve Skotsku! Milan s ní dlouho komunikoval online a přesvědčil ji, aby s ním utekla.

Soud mu udělil dvouroční pobyt za mřížemi, který později o rok prodloužil. Dívčiny kamarádky sice promluvily o sexuálním obtěžování, Milanovi se ale nic nedokázalo. Otec studentky je nešťastný a myslí si, že se po propuštění na svobodu delikvent opět o něco pokusí.

„Lidsky si myslím, že by si zasloužil víc. Samozřejmě nevím, jak je to z právního hlediska. Ale myslím si, že takový člověk by měl dostat vyšší trest. Z mého pohledu je ještě v jeho neprospěch, že chce zjevně v tom všem pokračovat,“ popsal tatínek pro TV Markíza.

Přestože soud zakázal Milanovi s dívkou jakkoliv komunikovat, stejně se o to pokoušel. Několikrát jí volal a snažil se o obnovení kontaktu. Dokonce jí měl z cely poslat milostný dopis, ve kterém vyznával lásku. „Víš, že tě mám stále rád, (…) jen prosím tě, jestli budeš mít kamaráda nebo přítele, dávej na všechno pozor,“ stálo v psaní. V dalším pohledu nezletilé dívce složil zamilovanou báseň.

Otec všechny materiály předal policii. „Tento člověk, až jednou z toho vězení odejde, tak on v tom prostě bude pokračovat. To není tak, že by si uvědomil, že udělal něco špatně a musí to skončit,“ vyjádřil obavy a doplnil, že jeho dcera nebyla jediná dívka, se kterou obdobně komunikoval. Další anonymní slečny promluvily, že je obdarovával, měl s nimi sex a u aktu je natáčel. Podle policie a soudu se nic z toho neprokázalo.

Video  Neznámý muž se pokusil vyrvat dítě matce.  - Sociální sítě
Video se připravuje ...
Témata:
nezletilýsoudotectrestrodinadopisdeviantnebezpečísexuální zneužívánívýpověďsexuální obtěžovánímilostný dopisdelikventpolicieSlovenskoSkotskoInterpolHandlovávěznice
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

beda88 ( 2. dubna 2026 13:34 )

nuuuu, a co takhle změnit tlf. číslo? 😨

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

