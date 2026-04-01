Otec znásilňoval nezletilé dcery: Se zvěrstvy pomáhala partnerka

Autor: ČTK - 
1. dubna 2026
16:52

Zvrácený pár ze středních Čech měl dlouhodobě zneužívat tři malé dívky. Nejmladší z nich bylo pouhých 3,5 roku. Muž už skončil ve vazbě, jeho partnerka je stíhaná na svobodě. Oběma teď hrozí až 12 let za mřížemi.

Středočeští policisté stíhají devětadvacetiletého muže kvůli zneužívání jedné vlastní a dvou nevlastních dcer. Obvinili i jeho partnerku, která mu údajně pomáhala. Dívkám je od 3,5 roku do devíti let. Muž skončil ve vazbě. Ženu, která je matkou jedné z dívek, kriminalisté stíhají na svobodě. Oběma hrozí až 12 let vězení, řekla dnes ČTK mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková. Kde se případ stal, s ohledem na jeho citlivost neuvedla.

Kriminalisté na případu začali pracovat loni v říjnu, kdy se babička nejmladší dívky ve školce dozvěděla, že si její vnučka opakovaně stěžuje na bolest v intimních partiích, kterou jí údajně způsobil otec. Vyšetřování podle mluvčí odhalilo, že muž se deliktů dopouštěl na vlastní dceři, dále na nevlastní dceři od bývalé manželky a také na dceři své nové partnerky, s níž se seznámil přes sociální sítě. Dívky podle kriminalistů osahával na intimních partiích a vyhledával situace, kdy s nimi mohl být ve velmi těsném kontaktu.

Partnerka mu podle policie při trestné činnosti pomáhala. Za jeho nepřítomnosti dceru fotografovala ve spánku v intimních pozicích a fotografie mu posílala. „Společně pak dívku využívali k milostné předehře, kdy opět docházelo k osahávání intimních partií, orálnímu styku a následně souloži za přítomnosti nezletilé dívky,“ uvedla mluvčí.

Oba čelí stíhání ze sexuálního útoku, výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií a ohrožování výchovy dítěte, žena formou spolupachatelství. Dříve nebyli stíháni ani odsouzeni. Policisté zjistili, že jejich jednání se rozvinulo prostředím sociálních sítí, kde muž vyhledával videa a fotografie s dětskou pornografií. Opakovaně a otevřeně také doznal, že objektem jeho erotického zájmu jsou děti mladšího věku, dodala mluvčí.

sexuálního útoku, výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií a ohrožování výchovy dítěte
Uživatel_5661015 ( 1. dubna 2026 22:22 )

Tito odporni hnusaci nemaji pravo vydychavat vzduch.

RomanKa Kelly ( 1. dubna 2026 21:41 )

Elektrické křeslo na ně !!!

Uživatel_5646584 ( 1. dubna 2026 21:22 )

A mučiť mučiť mučiť.

Helena Brožová ( 1. dubna 2026 21:06 )

Zabít oba⁹

Vzhled Pavla Zedníčka děsí: Zestárl o 30 let
Vzhled Pavla Zedníčka děsí: Zestárl o 30 let
Aha!
Velikonoční betlémy: Zapomenutá tradice, která se do českých domovů vrací jen pomalu
Velikonoční betlémy: Zapomenutá tradice, která se do českých domovů vrací jen pomalu
Dáma.cz
Trpíte únavou, migrénami nebo silnou menstruací? Možná vám chybí železo. Jak to poznáte?
Trpíte únavou, migrénami nebo silnou menstruací? Možná vám chybí železo. Jak to poznáte?
Maminka
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Ženy.cz
Diabetická gastroparéza: Příčiny, příznaky, diagnostika a léčba
Diabetická gastroparéza: Příčiny, příznaky, diagnostika a léčba
Moje zdraví
Nový smartphone, který sází na výdrž, detail a praktické funkce
Nový smartphone, který sází na výdrž, detail a praktické funkce
e15
Sparta proti Karviné: systém ve vývoji i komplikace u marodů. Dvojitý úder ze standardek
Sparta proti Karviné: systém ve vývoji i komplikace u marodů. Dvojitý úder ze standardek
iSport
Cibulka a Jagelka: Děsí nás, kam jsme se dostali. Hajlující zoufalec a ošklivý zlý chlapeček mají vliv
Cibulka a Jagelka: Děsí nás, kam jsme se dostali. Hajlující zoufalec a ošklivý zlý chlapeček mají vliv
Reflex
Danang: město mostů, digitálních nomádů a buddhistických obřadů
Danang: město mostů, digitálních nomádů a buddhistických obřadů
Lidé a země