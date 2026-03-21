Litr benzinu po dvou letech opět za 40 Kč! Vláda, řekla, kdy zakročí
Průměrná cena benzinu v Česku vzrostla kvůli bojům na Blízkém východě na 40 korun za litr, což je nejvíce od května 2024. Nafta zdražila na průměrných 44,62 Kč za litr, plyne z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Širší vládní opatření k regulaci cen pohonných hmot by byla na řadě ve chvíli, kdy by nafta a benzin stály kolem 50 korun za litr, řekl dnes předseda poslaneckého klubu koaliční SPD Radim Fiala v pořadu televize Nova Za pět minut dvanáct. Mohlo by podle něj jít o změny u spotřební daně a daně z přidané hodnoty (DPH), případně využívání státních rezerv.
Česko podle Fialy nesmí situaci podcenit, musí si vytvářet zásoby a ceny sledovat. Zdražování pohonných hmot totiž může způsobit inflaci. „Ty plány musíme mít dopředu nachystané, abychom mohli adekvátně reagovat,“ řekl. Kabinet podle něj na různých scénářích pracuje. „Pokud se to začne dostávat k 50 korunám, tak vláda by měla nějak reagovat, aby čeští občané a průmysl na to nedopláceli tolik,“ dodal.
Ve hře je podle Fialy využívat zásoby ze státních hmotných rezerv a optimalizovat DPH a spotřební daně. „A hledat další zdroje ropy ve světě, kde bychom tu ropu mohli koupit,“ podotkl. Obrátit se na Rusko by bylo podle něj na místě ve chvíli, kdy by konflikt na Blízkém východě a zablokování Hormuzského průlivu trvaly delší dobu, ve světě by docházely zásoby ropy a ceny by dál rostly. „Pak to je situace podle mě, kdy prostě hledej, kde hledej, pak se musíme obrátit všude, kde ta ropa bude,“ uvedl.
Piráti mají podle předsedy strany Zdeňka Hřiba připravený balíček, který by se aktivoval také na úrovni cen kolem 50 korun za litr. „Kdyby se ceny dlouhodobě držely nad touto hranicí, je na místě, aby se zapnul automatický krizový bonus a lidé dostali zpátky ty peníze, který stát vybere navíc na DPH,“ dodal. Lidé by peníze měli dostat prostřednictvím slev na dani, vyšších dávek a vyšších důchodů, uvedl. Snížit by se podle Pirátů měla také DPH na základní potraviny.
Nafta zdražuje výrazněji
Ceny paliv setrvale rostou v reakci na izraelsko-americké údery v Íránu, které začaly 28. února. Průměrná cena naturalu v Česku od té doby stoupla o 6,49 koruny. Diesel, na jehož ceně se vývoj podepisuje výrazněji, zdražil o 11,50 koruny. Před rokem benzin i nafta stály v průměru kolem 34,50 Kč.
Podle monitoringu, ke kterému přistoupilo ministerstva financí šest dní po vypuknutí blízkovýchodního konfliktu, se přitom marže čerpacích stanic v ČR od začátku bojů v Íránu postupně snižují. Před krizí činily u litru nafty 2,70 Kč až 3,20 Kč, po vypuknutí konfliktu klesly na 1,90 Kč až 2,60 Kč. Po spuštění monitoringu se dál snižovaly až k jedné koruně. Marže 2,35 Kč až 2,60 Kč u benzinu zůstala v době před a po vypuknutí konfliktu stejná, po spuštění monitoringu klesala ke 2,10 Kč, uvedl úřad ve čtvrtek.
Mezi regiony v Česku tankují nejlevnější paliva podle dat CCS řidiči ve Zlínském kraji. Litr benzinu u tamních pump stojí v průměru 39,53 koruny a nafta 44,24 Kč. Naopak nejdražší paliva dál nabízí pražské čerpací stanice, litr benzinu mají průměrně za 40,77 koruny a diesel za 45,28 Kč za litr.
Podle analytiků bude i v příštím týdnu růst cen pohonných hmot pokračovat. Problémem je nejen zdražování ropy, ale také nepředvídatelnost trhu. „Na globálním trhu nadále chybí 15 procent nabídky ropy a ropných produktů a v dohledné době není možné aktivovat dostatečně vysokou produkci v jiných zemích,“ sdělil ČTK ve čtvrtek manažer společnosti Finlord Boris Tomčiak. Analytik společnosti XTB Jiří Tyleček uvedl, že i v případě částečného uklidnění situace na trhu nelze počítat s rychlým poklesem cen, protože vysoké vstupní ceny a přetrvávající nejistota budou zlevňování brzdit.
V poměru k platu je to o hodně levnější jak v roce 1889 (9.-Kčs).
Platy stouply od te doby asi cca 10x . Takže i za 60 korun by to ještě ušlo.
Ale Češi stále jen pláčí, ale za mobil dají klidně i 40 tisic.