Měsíc po tragickém požáru v Mostě: Popálená Lenka se vrátila z nemocnice domů

„Už jenom když jsme přijížděli do Mostu, to bylo hrozný,“ popisovala emotivně Lenka pro CNN Prima NEWS návrat z nemocnice. Jedno z prvních míst, kam zamířila, byla osudná restaurace. Tedy to, co z ní zbylo.

„Podívat se tam, zapálit svíčky. Všechno se mi to vrátilo,“ uvedla se slzami v očích. Na samotnou tragédii si ale podle svých slov příliš nepamatuje. Splývá ji realita a to, co pak byly děsivé sny.

Ze smrtících plamenů vyvázla hlavně díky kamarádům, ti jí pomohli z hořící restaurace utéct. Dveře, které požár odřízl, byly zamčené. Jedna z Lenčiných kamarádek tak zuby i nehty roztrhala fólii u předzahrádky. „Já jsem lezla ven mezi prvními, proto jsem nedopadla tak špatně, jako ti ostatní,“ řekla.

Venku si v prvních okamžicích vůbec neuvědomovala bolest. „Běžela jsem pryč a popadala jsem dech. Pak jsem si ale uvědomila, že tam mám půlku rodiny,“ uvedla. S vážnými popáleninami na 20 procentech těla poté skončila v pražském specializovaném centru, má za sebou transplantace kůže na rukou a zádech.

Tragický požár nepřežilo sedm lidí. I po měsíci zůstávají v nemocnici čtyři lidé, dva na jednotce intenzivní péče. Na městském hřbitově vzniklo pietní místo, kde mohou lidé uctít památku obětí.