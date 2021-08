Není to tak dávno, co se mladá Slovenka zamilovala a odstěhovala ke svému příteli Sebastianovi. Po nějaké době se však vrátila zpátky domů. Její maminka (38), která sama vychovává šest svých dětí a jedno vnouče (3) hned vycítila problém a zjistila dceřino těhotenství. „Myslela jsem si, že zkolabuju. Tak to na mě dolehlo, že jsem se neudržela a zmlátila ji jako žito,“ popsala pro server Pluska.sk Izabela. „Chci, aby šla na potrat, a potom se bude věnovat sportovní kariéře,“ řekla.

Tato situace bohužel není v romských chudých osadách neobvyklá, jak upozorňuje politička Lucia Ď. Nicholsonová. „Fascinuje mě, jak teď všichni řeší, že je těhotná 16 letá Annamária. Fenomén dětí s dětmi se v romských osadách vyskytuje už roky a nikdo se o něj nikdy nezajímal,“ připomíná.

Zamiloval se do mě strýc...

Nicholsonová tamní situaci dobře zná. V minulosti se sešla s deseti těhotnými školačkami ve věku od 12 do 14 let ve slovenské osadě Dobšiná. „Stály tam s těhotenskými břichy a chichotaly se. Jednu z nich jsem oslovila. Měla výrazný strabismus (šilhala, pozn. red.), byla ostříhaná nakrátko a byla v šestém měsíci,“ popisuje politička.

Když se nastávající maminky zeptala, jestli chápe, co se stalo, dostala stručnou odpověď: „Paní, nevím, co se stalo. Ten strýc mi na diskotéce řekl, že jsem krásná a potom se do mě zamiloval,“ odpověděla tehdy těhotná školačka a usmívala se.

Zneužití místo lásky

Naivita a bezbrannost pubertální dívenky dojaly i zkušenou novinářku. „Vzpomínám si, jak smutné mi přišlo, že pro to dvanáctileté děvčátko zůstane její vlastní zneužití zapsané mezi nejkrásnější zážitky v životě. Protože nikdo předtím a asi ani nikdy potom jí neřekne, že je krásná. Své vlastní zneužití nazvala zamilováním,“ popisuje Nicholsonová s tím, že v romských osadách jsou desítky dívek mladších než běžkyně v balerínkách, které zneužívají dospělí muži.

Díky učitelkám z Dobšiné, které se o těhotné nezletilé dívky starají už víc než deset let, se školačka naučila zvládat mateřské povinnosti a stala se maminkou. „Za toto patří Norice a Erice můj neskonalý obdiv,“ dodává Nicholsonová, která se snaží podpořit jejich neziskovou organizaci Domeček. Politička také upozorňuje, že po covidové karanténě se v osadě situace ještě více zhoršila. Počet těhotných děvčat radikálně narůstá.

Co je to pedofilie? Je velký rozdíl mezi pedofilem a osobou, která děti sexuálně zneužívá