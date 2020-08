Na místě nehody zůstal Jiří Švihálek při vědomí, a tak ve svém vyprávění líčí vše od okamžiků před střetem včetně dění na místě nehody. I to, co se dělo v nemocnici, kde prodělal dvojitou amputaci pravé nohy a jeho žena operaci zlomeného zápěstí a vážně poraněné dolní končetiny.

„Naštěstí jsem měl kolem sebe přátele a rodinu, takže jsem se měl komu vypovídat. To psaní byla ale ještě lepší metoda, jak se s tím vypořádat,“ říká muž, kterého drží v dobré náladě i nadhled, humor a optimismus. Sexy trenérka Lucka srazila cyklisty Petra (†46) a Andreu (†50). Směšný trest pozůstalé šokoval!

Utržený vozík

Nehoda se stala o posledním červencovém horkém pátku. Manželé vyrazili odpoledne na motorce na rodinnou oslavu. Na obchvatu Chrudimi skončili v hromadné nehodě kamionu a osobních aut vinou utržení přetíženého vozíku s betonem upevněného za fabií.

„Něco nás zprava nabírá, je černo a ticho. Otevřu oči a vidím stěnu aut, svou ženu čelem k zemi, která se nehýbe a nijak nereaguje. Koukám na svoje nohy…“ popisuje v deníku Jiří Švihálek.

Nosítka tlačí

Vše vnímal, pamatuje si každičký detail i slovo. „Nic mě nebolí, zajímavý. Jen asfalt nepříjemně pálí a cejtím kamínky ze silnice,“ líčí detailně pocity před příjezdem záchranářů. „Nakládání na nosítka je masakr, všude to tlačí a škrábe,“ pokračuje v popisování transportu do sanitky. Tátu (†37) a jeho dvě děti (†12 a †15) srazil opilý řidič: Zabil je na Den otců!

„Jsme v nemocnici. Ležím tam nahej na stole, nade mnou parta profíků, koukaj na nohu u kotníku a jen slyším: »Tohle je na sra…« Usínám,“ vypráví do posledního okamžiku před působením narkózy a operací.

Nejhorší byl 13. den

Když lékař druhý den muži oznámil, že přišel o pravý kotník a kus lýtka, rozbrečel se, ale brzy se dokázal dostat do lepší nálady a radovat se z toho, že hlavní je, že on i jeho žena přežili. Třináctý den hospitalizace se ale vše změnilo.

„Těšil jsem se na to, že budu mít jen spodní protézu, takže mě to moc neomezí, budu běhat, jezdit dál na motorce. To se najednou rozplynulo, když jsem se dozvěděl, že přijdu i o koleno,“ přibližuje muž Blesku nejhorší chvíli v nemocnici. Tři mrtví a těžce zraněná dívka (4) na Královéhradecku! Srážka dvou aut dopadla fatálně

Expert: Chraňte se a buďte vidět!

Motorkáři patří k vůbec nejzranitelnějším účastníkům dopravního provozu. A proto by měli na svou bezpečnost obzvláště dbát. K tomu patří správné oblečení a hlavně dobrá viditelnost!

„Není nic horšího, než sednout na motorku v letním tričku a kraťasech,“ vysvětlil pro Blesk dopravní expert z platformy Vize 0 Roman Budský. I při menším pádu mohou motorkáři utrpět zranění s doživotními následky. Proto by měli dbát na to, aby měli vždy oblečení určené právě pro jízdu na motocyklu.

„Na rozdíl od řidičů aut je nechrání žádná karoserie. To, co mají na sobě, je jejich jediná ochrana. Povinná je přilba, vždy by ale měli mít i motorkářskou bundu a kalhoty. A také rukavice a boty,“ vyjmenoval Budský. Jednou z nejčastějších příčin střetů aut s motorkami je to, že je řidiči prostě přehlédnou.