Do babyboxu v Blansku v sobotu večer někdo odložil novorozeného chlapečka zabaleného do fialového ručníku. Je to již 200. dítě v ČR, které má díky tomuto zařízení od roku 2005 naději na lepší život, napsal v tiskové zprávě zakladatel sítě babyboxů Ludvík Hess. Záchranáři převezli miminko do nemocnice v Boskovicích a vše nasvědčuje tomu, že bude v pořádku, napsala novinářům mluvčí jihomoravské záchranky Michaela Bothová

Zabalený jen do fialového ručníku se ocitl v babyboxu na Blansku novorozený chlapec, kterého Ludvík Hess, zakladatel babyboxů, pojmenoval Jan. „Je to novorozený klučík a na první pohled je zdravý!“ citoval Hess slova ředitelky Jihomoravské záchranné služby MUDr. Hany Albrechtová, která mu nalezení chlapce v babyboxu oznámila. „Jmenuje se Jan po předsedovi představenstva Komerční banky a. s. Janu Juchelkovi! Nadace Komerční banky a. s. - JISTOTA je největší dárce spolku babybox, podporuje nás od roku 2007 a na svém kontě má 63 děťátek, které jejími babyboxy vstoupily do nového a snad lepšího života,“ uvedl Hess. Anežku dali do babyboxu v růžovém župánku. Srdcervoucí setkání po 10 letech a dojemná slova

Malý Jan se stal prvním dítětem v blanenském babyboxu, který funguje od března 2018. Zároveň je to první letošní dítě odložené do babyboxu. Posledním loňským byl zhruba devítiměsíční chlapeček v České Lípě. „Klučík Jan vstoupil do bedýnky 4. ledna 2020 v 21:19. Záchranka ho odvezla do nemocnice v Boskovicích,“ dodal Hess. Vojtíšek (9 měs.) si užil první Vánoce, pak ho šoupli do babyboxu! Matka mu dala výbavičku

Dosud skončilo v babyboxech 111 děvčátek, chlapců bylo 89. První začal fungovat v roce 2005, loni do něj lidé odložili 19 dětí.Jedná se v podstatě o novorozenecký inkubátor přístupný z vnější strany budovy. Ve chvíli, kdy je do něj dítě vloženo, se zapne vyhřívání a ventilace, a s mírnou prodlevou i alarm, který upozorní zdravotnický personál novorozeneckého oddělení. Schránky jsou umístěny tak, aby se lidé nemuseli bát, že je při odkládání dítěte někdo překvapí. Babyboxy mají ale i kritiky, kteří tvrdí, že odporují Úmluvě o právech dítěte, například právu na jméno, totožnost, státní příslušnost a právu znát své rodiče.