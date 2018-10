Ať Češi odbočují na křižovatce i na červenou, prosazuje Ťok pravidlo z USA

Podobný systém platí i v sousedním Německu, ten podporuje například Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti. „Nejvíc se mi líbí německý model, kde je na semaforu vedle červeného světla tabulka se šipkou. Motorista tak ví, že zmíněné pravidlo platí jen na takové křižovatce a jinde ne,“ řekl pro Právo.

Ministr se ale přiklání k americkému modelu, kde je odbočení vpravo na červenou možné na křižovatkách bez ohledu na signalizaci zelené šipky. Kromě těch, kde je to vyslovené zakázáno. „Naši řidiči nejsou horší než američtí a já nejsem pro, abychom zelené šipky dali všude,“ uvedl ministr dopravy.

Ministr: Drtivá většina řidičů je slušných

Ťok se neobává toho, že by nové pravidlo mělo přinést komplikace. „Drtivá většina řidičů je slušných, a kdybychom se obávali, že se pravidla masově dodržovat nebudou, nemohli bychom je vůbec měnit,“ sdělil Ťok pro Právo. Zavedení by však podle něj musela předcházet kampaň, která by řidiče o všem informovala. Změnu se chystá zahrnout do jednání na ministerstvu.

V případě zavedení by to nebylo poprvé, kdy čeští řidiči měli povoleno odbočovat na červenou. Mezi lety 1961 a 1967 platilo podobné pravidlo i v Československu. Dnes má řidič k odbočení na červenou na křižovatce možnost pouze v případě, že ji signalizuje zelená šipka, v dohledu samozřejmě nesmí být žádný chodec.

