Matka vraha ze Staškova napadla malého chlapce?! Otce střeží policie
Matka Daniela (13) ze Staškova skončila ve vazbě. V den vražedném útoku syna měla sama vyhrožovat chlapcům na zastávce. Jednoho měla dokonce fyzicky napadnout. Otce mezitím střeží policie. Existují totiž obavy o jeho bezpečnost.
K napadení na zastávce mělo dojít v den útoku ve škole. Jeden ze tří chlapců se měl matky zeptat, kde je její syn Daniel. Reakce matky Vandy přitom byla mimořádně ostrá, uvedl web Plus JEDEN DEŇ.
„Ha*zle, já tě zabiju!“ řekla údajně chlapci. Následovat měly další výhrůžky smrtí. Ty kromě chlapce směřovaly i na ředitelku školy. Situace měla přerůst do fyzického útoku. Obviněná žena měla do chlapce strčit a udeřit ho do zátylku. Při napadení chlapci spadly brýle. Vanda pak z místa odešla.
Vyděšený chlapec zavolal na linku důvěry. Na jejich doporučení chlapec o napadení informoval rodiče, kteří se následně obrátili na policii. Na matku Daniela podali trestní oznámení.
Obviněná matka údajně jednala ze vzteku. Rozzlobit ji měla právě ironická otázka na syna. Svého jednání lituje. Nikomu prý ublížit nechtěla. U soudu ovšem tvrdila, že nikomu nevyhrožovala. Přiznala pouze to, že do chlapce strčila.
V den, kdy její syn útočil na škole, se údajně psychicky zhroutila. O běsnění syna se přitom dozvěděla od otce. Podle usnesení soudu je matka občasnou uživatelkou marihuany, v minulosti zkoušela také pervitin. Soud ji označil za dlouhodobou uživatelku drog. Matka je obviněná z přečinů násilí proti skupině obyvatel a výtržnictví.
Policie v tuto chvíli dohlíží i na otce 13letého útočníka ze Staškova. V pořadu Braňo Závodský Naživo to potvrdila policejní prezidentka Jana Maškarová. Úkolem policie je zajistit bezpečnost otce, jelikož i ten může být podle prezidentky obětí možného útoku. V obci totiž panuje velmi napjatá atmosféra.
K útoku ve Staškově došlo 29. září. Třináctiletý Daniel nožem napadl spolužačku Nellu (†13). O život přišla také učitelka Božena (†61). Další pedagožka (44), která utrpěla bodné poranění hrudníku a skončila v nemocnici, již není v ohrožení života.
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