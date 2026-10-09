Matka vraha ze Staškova napadla malého chlapce?! Otce střeží policie

Vražedný útok na škole ve Staškově
Vražedný útok na škole ve Staškově
Běsnění Daniela si vyžádalo životy učitelky Boženy a žákyně Nelky.
Staškov se rozloučil s Nelkou (†14).
Pohřeb Nellky (†14), oběti útoku ve Staškově.
Autor: Martin Lisičan - 
9. října 2026
09:25

Matka Daniela (13) ze Staškova skončila ve vazbě. V den vražedném útoku syna měla sama vyhrožovat chlapcům na zastávce. Jednoho měla dokonce fyzicky napadnout. Otce mezitím střeží policie. Existují totiž obavy o jeho bezpečnost.

K napadení na zastávce mělo dojít v den útoku ve škole. Jeden ze tří chlapců se měl matky zeptat, kde je její syn Daniel. Reakce matky Vandy přitom byla mimořádně ostrá, uvedl web Plus JEDEN DEŇ

„Ha*zle, já tě zabiju!“ řekla údajně chlapci. Následovat měly další výhrůžky smrtí. Ty kromě chlapce směřovaly i na ředitelku školy. Situace měla přerůst do fyzického útoku. Obviněná žena měla do chlapce strčit a udeřit ho do zátylku. Při napadení chlapci spadly brýle. Vanda pak z místa odešla.

Vyděšený chlapec zavolal na linku důvěry. Na jejich doporučení chlapec o napadení informoval rodiče, kteří se následně obrátili na policii. Na matku Daniela podali trestní oznámení. 

Ilustrační foto
Krimi Krvavý útok ve škole v Polsku: Bývalý žák (15) napadl tři lidi, jeden zemřel

Obviněná matka údajně jednala ze vzteku. Rozzlobit ji měla právě ironická otázka na syna. Svého jednání lituje. Nikomu prý ublížit nechtěla. U soudu ovšem tvrdila, že nikomu nevyhrožovala. Přiznala pouze to, že do chlapce strčila.

V den, kdy její syn útočil na škole, se údajně psychicky zhroutila. O běsnění syna se přitom dozvěděla od otce. Podle usnesení soudu je matka občasnou uživatelkou marihuany, v minulosti zkoušela také pervitin. Soud ji označil za dlouhodobou uživatelku drog. Matka je obviněná z přečinů násilí proti skupině obyvatel a výtržnictví. 

Policie v tuto chvíli dohlíží i na otce 13letého útočníka ze Staškova. V pořadu Braňo Závodský Naživo to potvrdila policejní prezidentka Jana Maškarová. Úkolem policie je zajistit bezpečnost otce, jelikož i ten může být podle prezidentky obětí možného útoku. V obci totiž panuje velmi napjatá atmosféra.

K útoku ve Staškově došlo 29. září. Třináctiletý Daniel nožem napadl spolužačku Nellu (†13). O život přišla také učitelka Božena (†61). Další pedagožka (44), která utrpěla bodné poranění hrudníku a skončila v nemocnici, již není v ohrožení života. 

Pohřeb Nellky (†14), oběti útoku ve Staškově.
Příběhy Poslední rozloučení s Nellkou (†14) zavražděnou ve Staškově: Dorazila i učitelka zraněná při útoku

Video se připravuje ...
Útok žáka (13) ve Staškově nepřežila učitelka Božena (†61). Žačka (13) je v kritickém stavu.
Zdroj: TV JOJ

Vražedný útok na škole ve Staškově
Vražedný útok na škole ve Staškově
Běsnění Daniela si vyžádalo životy učitelky Boženy a žákyně Nelky.
Staškov se rozloučil s Nelkou (†14).
Pohřeb Nellky (†14), oběti útoku ve Staškově.

Témata:
útoksmrtvraždaškoladanielpolicienapadeníJana Maškarová
Martin Lisičan
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Rozchod Farné s manželem: Třaskavé svědectví lékaře
Rozchod Farné s manželem: Třaskavé svědectví lékaře
Aha!
Na plastiku s fotkou vylepšenou od AI? Chirurgové varují před nebezpečným trendem
Na plastiku s fotkou vylepšenou od AI? Chirurgové varují před nebezpečným trendem
Dáma
Pozor na malé i příliš velké boty. Dětské nohy je potřeba měřit častěji, než si většina rodičů myslí
Pozor na malé i příliš velké boty. Dětské nohy je potřeba měřit častěji, než si většina rodičů myslí
Maminka
Podzimní šaty dřív než ostatní: Těchto 5 odstínů a střihů zaplavilo ulice i instagram
Podzimní šaty dřív než ostatní: Těchto 5 odstínů a střihů zaplavilo ulice i instagram
Ženy
Deset známek toho, že máte obsedantně kompulsivní poruchu
Deset známek toho, že máte obsedantně kompulsivní poruchu
Moje zdraví
Chystá se zákaz jedné z nejběžnějších otázek na pohovorech. Firmám za ni má hrozit pokuta až 200 tisíc
Chystá se zákaz jedné z nejběžnějších otázek na pohovorech. Firmám za ni má hrozit pokuta až 200 tisíc
e15
Boj o jedničku pod Deniou. Zlámal vysvětlil: Kovář si o to řekl nejvíc, blíž je někdo jiný
Boj o jedničku pod Deniou. Zlámal vysvětlil: Kovář si o to řekl nejvíc, blíž je někdo jiný
iSport
Česko má v krizovém plánu zásadní trhlinu. Víte, co dělat při blackoutu?
Česko má v krizovém plánu zásadní trhlinu. Víte, co dělat při blackoutu?
Reflex
Zámek Dub: Osobité sídlo, kde voní čerstvé koláče a dveře vám otevře sama baronka
Zámek Dub: Osobité sídlo, kde voní čerstvé koláče a dveře vám otevře sama baronka
Lidé a země