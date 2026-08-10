K útoku došlo v pátek ve tři ráno v ulici Na Chmelnicích. „Podle provedených procesních úkonů vyšlo najevo, že muž zaútočil na druhého kvůli rušení nočního klidu,“ potvrdila krajská policejní mluvčí Pavla Burešová.
Záchranáři transportovali pobodaného muže se závažným poraněním břicha na urgentní příjem plzeňské fakultní nemocnice. Útočníka policie dopadla o dvě hodiny později, umístila ho do cely a byl obviněný ze zločinu těžké ublížení na zdraví.
„V neděli se rozhodovalo o vzetí obviněného do vazby. Soud rozhodl o tom, že trestní stíhání obviněného bude pokračovat na svobodě. Vyšetřováním případu se dále zabývají klatovští kriminalisté,“ dodala. Pobodaný měl být pořádně pod parou, zda to byl alkohol nebo droby, zjišťuje policie.
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