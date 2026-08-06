„Dcera šla jen s vnukem do obchodu, když potkali psa na volno a bez náhubku. Zničehonic na vnuka zaútočil!,“ řekl chlapečkův dědeček Martin. Toho šokoval přístup „páníčka“. „Ten, jak to viděl, tak se otočil a odešel,“ nechápe lhostejnost majitele.
O jakého psa šlo, přesně neví. „Dcerka v tom šoku nedokázala určit přesně rasu, ale byl to kříženec středního vzrůstu,“ dodal děda. Klouček dopadl vzhledem k intenzitě útoku ještě poměrně dobře. „Má zašitý ret a modřiny. Nějaké trauma určitě bude,“ uzavřel.
Muže hledá policie
Policisté incident potvrdili. „Dne 5. srpna před 9. hodinou na ulici Matuškova v Havířově, došlo k napadení dítěte psem středního vzrůstu, křížence, světle hnědé barvy. Bez vodítka a náhubku ho měl venčit neznámý muž,“ uvedla policistka Nikol Bočková.
Muže policisté hledají. „Žádáme veřejnost o pomoc a spolupráci při ustanovení jeho totožnosti a případné svědky události o informace,“ dodala.
Kvůli napadení se strhla na internetu bouře. „Tohle je neomluvitelné! Začíná toho být příliš. Tolerance lidí, kteří své psy pouštějí venku navolno musí skončit!“ hřímají lidé a připomněli nedávný případ majitele psa, jehož fena staforda několikrát utekla z jeho pozemku a napadala lidi i psy. Majitel dostal od magistrátu pokutu 2500 korun.
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