Děsivé video z přistání letadla s turisty: Sražená zebra poškodila podvozek
Turisté v Tanzanii prožili opravdu horké chvilky. Jejich letadlo při vzletu srazilo zebru a tím se mu poškodil podvozek. Pilot následně musel nouzově přistát. Video z momentu, kdy letadlo dosedá a klouže na ranveji se stalo na internetu virálním.
Letadlo s 26 turisty na palubě startovalo z letiště v národním parku Serengeti. Při vzletu však stroj srazil zebru, zvíře na místě zemřelo. Při letu pilot zjistil, že srážka poškodila část podvozku a rozhodl se proto nouzově přistát na letišti u největší africké hory Kilimandžáro.
Dramatické přistání se podařilo zachytit na video. Letadlo v něm nekontrolovatelně klouže po přistávací dráze a za ním se valí mohutný oblak dýmu. I navzdory dramatické situaci se ale stroj podařilo bezpečně zastavit a cestující i všichni čtyři členové posádky vyvázli bez zranění, informoval deník The Sun.
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