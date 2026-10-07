Děsivé video z přistání letadla s turisty: Sražená zebra poškodila podvozek

Letadlo v Tanzanii srazilo při vzletu zebru, muselo pak nouzově přistát
Letadlo v Tanzanii srazilo při vzletu zebru, muselo pak nouzově přistát
Kolize se zvířetem při vzletu letadlu poškodila podvozek
Kolize se zvířetem při vzletu letadlu poškodila podvozek
Pilot proto musel nouzově přistát, záběry děsivého dosedu obletěly internet
Autor: Kamil Morávek - 
7. října 2026
13:53

Turisté v Tanzanii prožili opravdu horké chvilky. Jejich letadlo při vzletu srazilo zebru a tím se mu poškodil podvozek. Pilot následně musel nouzově přistát. Video z momentu, kdy letadlo dosedá a klouže na ranveji se stalo na internetu virálním.

Letadlo s 26 turisty na palubě startovalo z letiště v národním parku Serengeti. Při vzletu však stroj srazil zebru, zvíře na místě zemřelo. Při letu pilot zjistil, že srážka poškodila část podvozku a rozhodl se proto nouzově přistát na letišti u největší africké hory Kilimandžáro.

 

Dramatické přistání se podařilo zachytit na video. Letadlo v něm nekontrolovatelně klouže po přistávací dráze a za ním se valí mohutný oblak dýmu. I navzdory dramatické situaci se ale stroj podařilo bezpečně zastavit a cestující i všichni čtyři členové posádky vyvázli bez zranění, informoval deník The Sun.

Armádní letoun ATR 72
Krimi Armádní letadlo se zřítilo: Zemřely desítky lidí

Video se připravuje ...
Nouzové přistání letadla v Tanzanii, při vzletu srazilo zebru
Zdroj: X.com

Letadlo v Tanzanii srazilo při vzletu zebru, muselo pak nouzově přistát
Letadlo v Tanzanii srazilo při vzletu zebru, muselo pak nouzově přistát
Kolize se zvířetem při vzletu letadlu poškodila podvozek
Kolize se zvířetem při vzletu letadlu poškodila podvozek
Pilot proto musel nouzově přistát, záběry děsivého dosedu obletěly internet

Témata:
letadlonouzové přistáníTanzanieInternetpřistánípodvozekzebra
Kamil Morávek
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Rozchod Farné s manželem: Třaskavé svědectví lékaře
Rozchod Farné s manželem: Třaskavé svědectví lékaře
Aha!
Na plastiku s fotkou vylepšenou od AI? Chirurgové varují před nebezpečným trendem
Na plastiku s fotkou vylepšenou od AI? Chirurgové varují před nebezpečným trendem
Dáma
Pozor na malé i příliš velké boty. Dětské nohy je potřeba měřit častěji, než si většina rodičů myslí
Pozor na malé i příliš velké boty. Dětské nohy je potřeba měřit častěji, než si většina rodičů myslí
Maminka
Podzimní šaty dřív než ostatní: Těchto 5 odstínů a střihů zaplavilo ulice i instagram
Podzimní šaty dřív než ostatní: Těchto 5 odstínů a střihů zaplavilo ulice i instagram
Ženy
Deset známek toho, že máte obsedantně kompulsivní poruchu
Deset známek toho, že máte obsedantně kompulsivní poruchu
Moje zdraví
Chystá se zákaz jedné z nejběžnějších otázek na pohovorech. Firmám za ni má hrozit pokuta až 200 tisíc
Chystá se zákaz jedné z nejběžnějších otázek na pohovorech. Firmám za ni má hrozit pokuta až 200 tisíc
e15
Boj o jedničku pod Deniou. Zlámal vysvětlil: Kovář si o to řekl nejvíc, blíž je někdo jiný
Boj o jedničku pod Deniou. Zlámal vysvětlil: Kovář si o to řekl nejvíc, blíž je někdo jiný
iSport
Česko má v krizovém plánu zásadní trhlinu. Víte, co dělat při blackoutu?
Česko má v krizovém plánu zásadní trhlinu. Víte, co dělat při blackoutu?
Reflex
Zámek Dub: Osobité sídlo, kde voní čerstvé koláče a dveře vám otevře sama baronka
Zámek Dub: Osobité sídlo, kde voní čerstvé koláče a dveře vám otevře sama baronka
Lidé a země