Armádní letadlo se zřítilo: Na palubě byly desítky lidí

Armádní letoun ATR 72.
Armádní letoun ATR 72.  (Autor: Profimedia)
Aktualizováno -
5. října 2026
16:45
Autor: ČTK - 
5. října 2026
16:17

V jižní Nigérii se v pondělí zřítilo armádní letadlo s 25 cestujícími a sedmi členy posádky na palubě. Začaly záchranné akce, přičemž informace o možných obětech zatím nejsou známy.

Letadlo bylo na pravidelné cestě ze státu Edo do nigerijského největšího města Lagosu, když zhruba v půlce cesty havarovalo v oblasti Igbokoda ve státě Ondo. Uvedl to dnes v prohlášení na síti X nigerijský ministr letectví Festus Keyamo a dodal, že se trosky letadla podařilo nalézt. Letadlo podle něj havarovalo poblíž námořní základny.

Nigerijské letectvo „zahájilo záchrannou operaci v souvislosti s havárií letadla typu ATR-42, k níž došlo v pondělí ráno v oblasti Igbokoda ve státě Ondo,“ uvedla armáda v prohlášení.

Video šířené na sociálních sítích zachycuje dav lidí shromážděný u řeky, který sleduje záchranáře na lodích, uvedla agentura AFP.

Keyamo podle agentury AP uvedl, že letadlo zmizelo z radaru poprvé kolem deváté hodiny ranní místního času (10:00 SELČ).

Ilustrační foto.
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Témata:
pádletadloNigérieoběť
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