Armádní letadlo se zřítilo: Na palubě byly desítky lidí
V jižní Nigérii se v pondělí zřítilo armádní letadlo s 25 cestujícími a sedmi členy posádky na palubě. Začaly záchranné akce, přičemž informace o možných obětech zatím nejsou známy.
Letadlo bylo na pravidelné cestě ze státu Edo do nigerijského největšího města Lagosu, když zhruba v půlce cesty havarovalo v oblasti Igbokoda ve státě Ondo. Uvedl to dnes v prohlášení na síti X nigerijský ministr letectví Festus Keyamo a dodal, že se trosky letadla podařilo nalézt. Letadlo podle něj havarovalo poblíž námořní základny.
Nigerijské letectvo „zahájilo záchrannou operaci v souvislosti s havárií letadla typu ATR-42, k níž došlo v pondělí ráno v oblasti Igbokoda ve státě Ondo,“ uvedla armáda v prohlášení.
Video šířené na sociálních sítích zachycuje dav lidí shromážděný u řeky, který sleduje záchranáře na lodích, uvedla agentura AFP.
Keyamo podle agentury AP uvedl, že letadlo zmizelo z radaru poprvé kolem deváté hodiny ranní místního času (10:00 SELČ).
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.