Lodě na řece se srazily: Třicet mrtvých! Další se pohřešují
Nejméně 30 lidí zemřelo při tragické srážce dvou lodí na řece Kongo v Rovníkové provincii. Desítky dalších lidí se pohřešují a záchranáři po nich stále pátrají. Obě plavidla se srazila v noci poblíž Lukolely. Jedno z nich bylo podle svědků přeplněné zbožím.
Nejméně 30 lidí zemřelo v neděli večer při srážce dvou lodí na řece Kongo. Desítky dalších lidí se pohřešují. Neštěstí se stalo v Rovníkové provincii, uvedly podle agentury AP místní úřady.
Podle provinčního ministra vnitra Crispina Mputua do sebe narazily dva motorové dřevěné čluny. Jeden plul ze severozápadního regionu Ubangi do hlavního města Kinshasy, druhý mířil z Kinshasy do Lukolely, poblíž které se srážka stala. Pátrání po dalších obětech a přeživších pokračuje. Těla 30 mrtvých už byla podle ministra pohřbena.
Příčina nehody zatím není jasná. Podle ministra ale noční plavba po řece Kongo vedla k řadě podobných neštěstí už v minulosti. Člen bezpečnostních složek, který srážku viděl ze břehu, uvedl, že loď plující z Ubangi byla přeplněná zbožím a narazila do člunu připlouvajícího z Kinshasy. Podle něj téměř všichni cestující zůstali pod vodou.
Nehody lodí jsou v Kongu časté. K jejich příčinám patří kromě noční plavby a přeplněných plavidel také špatné bezpečnostní podmínky a nedostatečná infrastruktura v odlehlých částech země. Při lodních neštěstích v posledních letech zemřely v zemi stovky lidí.
V červenci zahynulo nejméně 20 lidí, když ztroskotala dřevěná loď převážející studenty, kteří se vraceli ze státních zkoušek. Plavidlo se potopilo v provincii Kasai při vplouvání do soutoku řek Sankuru a Kasai.
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