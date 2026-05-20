Proč vezou pacienta do Česka? Lékař z USA, který přežil ebolu: Já bych byl naštvaný!
Jako Američan s podezřením na ebolu bych byl naštvaný, že mě vezou do Česka. S tímto prohlášením přišel na síti X americký lékař Craig Spencer, který sám závažnou nemoc v minulosti přežil. Podivil se nad tím, že Spojené státy se o své pacienty nepostarají na svém území, ač k tomu mají prostředky, místo toho je převáží do Evropy. Nevěří oficiálnímu vysvětlení, že důvodem je kratší vzdálenost. Mezitím se objevují zprávy, že k současné epidemii přispěly škrty iniciované prezidentem Donaldem Trumpem.
„CDC (americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí, pozn. red.) právě oznámilo, že žádná z osob, která přišla do kontaktu s nakaženými během epidemie eboly v Konžské demokratické republice, se do USA nevrátí. A to přesto, že USA mají plně funkční a specializovaný systém, který byl vytvořen právě pro tento účel,“ podivil se Spencer na síti X.
S virem eboly má bohaté zkušenosti. V roce 2014 se staral o nakažené pacienty v Guinejské republice na západě Afriky v rámci spolupráce s organizací Lékaři bez hranic. Tehdy se smrtící nemocí sám nakazil. Neskončil však v Evropě, byl odvezen zpět do USA, kde strávil 19 dní v nemocnici Bellevue na Manhattanu.
„Měl jsem štěstí, že jsem přežil. A pak po několika měsících jsem se vrátil do Guiney,“ vzpomínal teď Spencer pro server ABCnews, který nadále pracuje v USA jako lékař na pohotovosti a učí na Brownově univerzitě.
Podivuje se proto nad faktem, že američtí lékaři, kteří se nyní nakazili v Kongu, nejsou převážení do své vlasti. „Všech sedm (pacientů, pozn. red.) posílají do Německa… a Česka. Kdybych byl na jejich místě, jako americký občan bych byl velmi zklamaný a upřímně řečeno i dost rozzlobený,“ napsal na síti X.
Vycházel právě ze svých zkušeností. „Bohužel přesně vím, jaké to je být v té situaci, neuvěřitelně se bát, mít nemoc, u které jste viděli, co dokáže a na které neexistuje léčba,“ podotkl pro ABCnews.
Podle Spencera CDC jako oficiální důvod pro převoz do Evropy uvedlo, že je to z Afriky do Německa a Česka kratší let než do USA. „Člověk se ale zamýšlí…“ netajil se lékař tím, že toto vysvětlení mu nestačí. Připojil k tomu příspěvek Donalda Trumpa z roku 2014, ve kterém kritizoval tehdejšího prezidenta USA Baracka Obamu za to, že nakaženého lékaře si „dovolil“ převézt zpět do Ameriky.
Velvyslanec „hluboce děkuje“ české vláda
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) v rozhovoru pro iRozhlas sdělil, že o pomoc Česko požádalo americké velvyslanectví v Praze, vláda se pak rozhodla vyhovět. Americký pacient bude převezen do Fakultní nemocnice Bulovka ve speciálním izolačním transportním boxu, a to soukromým letadlem dnes vpodvečer. Vše zaplatí americká strana. Jde o jednoho pacienta, další jsou převezeni do Německa.
Detaily, proč právě Česko, posléze sdělilo ministerstvo zdravotnictví. „USA požádaly o spolupráci právě Českou republiku mimo jiné díky její silné mezinárodní reputaci v oblasti infekční medicíny, investicím do specializovaných zařízení a dlouhodobé spolupráci s lékaři z University of Nebraska Medical Center (UNMC), jednoho z předních amerických center pro léčbu vysoce nakažlivých onemocněním,“ sdělil resort.
A poděkování přidal americký velvyslanec v Česku Nicholas Merrick. „Jménem Spojených států vyjadřuji svou nejhlubší vděčnost české vládě, zejména premiérovi Andreji Babišovi, českému ministerstvu zdravotnictví a ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi, jakož i českým zdravotníkům za zajištění neodkladné lékařské péče pro občana USA,“ citovalo jej velvyslanectví.
Podle něj tato rychlá reakce byla možná jen díky špičkové odbornosti v České republice, specializovaným zdravotnickým zařízením a dlouholeté tradici mezinárodní spolupráce v oblasti zdravotnictví, včetně spolupráce se Spojenými státy. „Děkuji České republice za vaše partnerství,“ uvedl Merrick.
Přesto situaci nerozumí exministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (exSOCDEM). „Mohl by někdo veřejnosti vysvětlit , proč je Američan s podezřením na ebolu z Afriky transportován do Česka a nikoliv do USA?“ netajil se překvapením na síti X.
Infektolog Dlouhý: Je skvělé, že jsme připraveni
Volbu Česka okomentoval v pořadu Epicentrum pro Blesk Zprávy i Pavel Dlouhý, přední český infektolog a primář infekčního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. „Jedná se o velmi vzácnou infekci, která je importována do Evropy zcela výjimečně, proto těch center v Evropě není mnoho,“ uvedl.
Podle něj „vzorová“ klinika pro tyto vysoce infekční nemoci je berlínská nemocnice Charité a infekční klinika na Bulovce s ní úzce spolupracuje. „To, že se tady vybudovalo toto zařízení a že vlastně máme toto jedno centrum pro celou Českou republiku a máme nastavená pravidla, jakým způsobem se pacient s jakýmkoliv podezřením na takovouto závažnou infekci do tohoto centra dostane, tak to je skvělé a je fajn, že jsme na tuto situaci připraveni,“ míní Dlouhý.
Trump osekal finance
Nejen otázka, proč USA mají potřebu převážet pacienty do střední Evropy, nicméně vyvstává. Americká média se pozastavují i nad tím, že k současné epidemii v Africe vůbec došlo. Případy viru eboly, který má smrtnosti mezi 25 a 90 procenty, hlásí Kongo, Jižní Súdán a Uganda, přičemž v Kongu počet obětí podle odhadů stoupl už na 131.
Spojené státy v minulosti mívaly rozsáhlé programy na prevenci infekčních nemocí v Kongu, investovaly do toho miliony dolarů. Avšak administrativa Donalda Trumpa toto financování zásadně osekala, navíc USA vystoupily ze Světové zdravotnické organizace (WHO), do které odváděly ze všech členů nejvíce peněz.
Server Statnews cituje zdroj z Konga, který pod podmínkou anonymity sdělil, že činnost týmů zabývajících se bojem proti ebole byla v minulých měsících pozastavena. Programy zaměřené na vyhledávání případů eboly, varování místních komunit před nákazou a rozesílání záchranných balíčků buď zažily finanční škrty, nebo byly zcela zrušeny.
Podle serveru ale nejde jen o finance, problémem je také sílící násilí v regionu, které snahy zdravotníků komplikuje. Kombinace obou faktorů má dalekosáhlé důsledky. „Zkolabovaly centrální lékárny, zkolabovaly venkovské kliniky a úmrtnost se zdvojnásobila,“ popisuje emeritní profesor Kolumbijské univerzity Les Roberts situaci v Kongu.
Mě osobně na tom celém nejvíc dojímá, že název africké země byl anulován v mém příspěvku. Probůh, snad jsem něco tajnýho nevyzradil. Ach ta Angola ??