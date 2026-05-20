Popularita okamžitých plateb raketově roste. Chcete poslat peníze kamarádovi za večeři, zaplatit nákup přes QR kód nebo uhradit složenku? Jde to ihned a trvá jen pár vteřin díky okamžité platbě. „Češi okamžité platby používají stále častěji,“ potvrzuje Jana Fajstlová, expertka České národní banky (ČNB) na rozvoj platebního styku.

Jen letos v březnu podle statistik prošlo systémem ČNB přes 41 milionů okamžitých plateb. „Podíl okamžitých plateb na celkovém počtu mezibankovních převodů postupně roste. V březnu 2026 dosáhl 45,5 % oproti 21 % v polovině roku 2022,“ dodává.

Okamžité platby byly spuštěny na konci roku 2018. Od té doby jejich obliba mezi klienty bank rychle roste.
Autor: Infografika Blesk

Volá vám Česká národní banka? Experti varují před důvěryhodnými útoky!

Rychlost, s jakou můžete přijít o peníze, je závratná.

Placení bez omezení

Na rozdíl od běžné platby nemusíte při okamžité čekat na pracovní den ani na provozní dobu banky. „Okamžité platby fungují nonstop – ve dne, v noci, o víkendech i o svátcích. Poslat peníze tak můžete i na Štědrý den,“ vysvětluje expertka ČNB.

Rychlost vyžaduje pozornost

V průměru dorazí peníze na účet příjemce za pouhé 3 sekundy. Právě proto se vyplatí před odesláním pečlivě zkontrolovat všechny údaje. Jakmile platba odejde, nelze ji zastavit.

Kdy se okamžitá platba hodí

Okamžité platby využijete nejen při nakupování. Vyplatí se třeba i zapomnětlivcům, kteří nechávají úhradu daní či jiných poplatků na poslední chvíli.

Hodí se např.:

■ když posíláte peníze kamarádovi či někomu z rodiny,

■ při placení složenky, třeba i na poslední chvíli,

■ když potřebujete rychle zaplatit fakturu,

■ při online nakupování,

■ při nákupech u menších obchodníků, například na jarmarcích nebo farmářských trzích,

■ při placení daní, poplatků, pojistného a dalších odvodů státu.

Velký přehled cen chat podle krajů: Chalupa i za 39 milionů! Kde se koupě vyplatí?

Mezi nejdražší nabízené rekreační nemovitosti patří tradiční krkonošská chalupa po rozsáhlé rekonstrukci na pozemku o rozloze 27 504 m².

Rada: Prověřte nastavení

 I když okamžité platby nabízí většina bank v Česku, nejsou vždy nastavené automaticky. U některých bank si klient stále musí tento způsob při odeslání platby sám zvolit.

Pohodlně i bez terminálu

 Výhody okamžitých plateb oceňují i obchodníci. Peníze dostanou prakticky ihned a nepotřebují ani platební terminál. „Mohou tak ušetřit na poplatcích za platby kartou i za manipulaci s hotovostí,“ vysvětluje expertka. Podle průzkumu agentury Ipsos pro ČNB je naprostá většina (98 %) malých podnikatelů a živnostníků, kteří zákazníkům umožňují zaplatit QR kódem přímo při nákupu s touto možností, spokojená.

Co oceňují obchodníci:

✔ okamžité připsání peněz na účet

✔ přehled o platbách v reálném čase

✔ možnost přijímat platby bez platebního terminálu

✔není potřeba manipulace s hotovostí

Zoufalí manželé naletěli na solární podvod: Přišli o 410 tisíc!

Pavel Vondráček se snaží získat zpět svoje peníze.

Rychlé peníze můžou znamenat rychlé chyby

Okamžité platby přinášejí nejen rychlost a pohodlí, ale vyžadují i zvýšenou pozornost. Jakmile peníze odejdou, často už není cesty zpět. Stačí tak odeslat peníze na špatný účet, a protože převod proběhne během několika vteřin, banka už většinou nestihne transakci zastavit. Opatrnost je tak nezbytná především při:

● placení přes QR kódy

● přepisování čísla účtu

● při podezřelých žádostech o rychlé poslání peněz

Podvedení podvodníci si jdou sednout: Za únos a vydírání ženy v Praze dostali až pět let vězení

Rozsudek v případu údajného únosu ženy kvůli penězům u Městského soudu v Praze. (15. května 2026)

4 rady, jak se chránit

Ověřujte – vždy si dvakrát ověřte, komu a kam peníze posíláte, a pečlivě zkontrolujte číslo účtu

■ Nepanikařte - nepodléhejte panice a nikdy nikomu neposílejte peníze pod tlakem

■ Buďte opatrní – při komunikaci s neznámými lidmi po telefonu nebo na internetu nesdělujte autorizační kódy ani přístupové údaje

■ Kontrolujte potvrzení – v mobilní aplikaci si vždy ověřte, jakou platbu potvrzujete.

Tip: Poznejte svět peněz

Zajímají vás cesty, po kterých putují peníze? Chcete se dozvědět více o financích, které hýbou světem? Zajděte do Návštěvnického centra České národní banky v Praze nebo v Brně. Využít můžete buď volný vstup, nebo si zarezervovat účast na komentované prohlídce. Podrobnosti najdete ZDEA pozor! Informace o penězích jsou zadarmo.

Česká národní banka pracuje i na dalších novinkách, např. na možnosti hromadných okamžitých plateb? Firmy by tak mohly posílat třeba výplaty zaměstnancům během několika sekund. Od roku 2027 budou navíc muset banky nabízet i okamžité platby v eurech.

Češi propadli investování: 10 rad, jak to dělat bezpečně! Tipy experta z ČNB

Čím vyšší zisk investice slibují, tím roste i nebezpečí, že o vložené peníze přijdete?

 

Video
Video se připravuje ...

Hráči díl 19.: Kdo je guvernér ČNB Aleš Michl? hrc, Fameplay Live/Blesk