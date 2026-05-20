Popularita okamžitých plateb raketově roste. Chcete poslat peníze kamarádovi za večeři, zaplatit nákup přes QR kód nebo uhradit složenku? Jde to ihned a trvá jen pár vteřin díky okamžité platbě. „Češi okamžité platby používají stále častěji,“ potvrzuje Jana Fajstlová, expertka České národní banky (ČNB) na rozvoj platebního styku.
Jen letos v březnu podle statistik prošlo systémem ČNB přes 41 milionů okamžitých plateb. „Podíl okamžitých plateb na celkovém počtu mezibankovních převodů postupně roste. V březnu 2026 dosáhl 45,5 % oproti 21 % v polovině roku 2022,“ dodává.
Placení bez omezení
Na rozdíl od běžné platby nemusíte při okamžité čekat na pracovní den ani na provozní dobu banky. „Okamžité platby fungují nonstop – ve dne, v noci, o víkendech i o svátcích. Poslat peníze tak můžete i na Štědrý den,“ vysvětluje expertka ČNB.
Rychlost vyžaduje pozornost
V průměru dorazí peníze na účet příjemce za pouhé 3 sekundy. Právě proto se vyplatí před odesláním pečlivě zkontrolovat všechny údaje. Jakmile platba odejde, nelze ji zastavit.
Kdy se okamžitá platba hodí
Okamžité platby využijete nejen při nakupování. Vyplatí se třeba i zapomnětlivcům, kteří nechávají úhradu daní či jiných poplatků na poslední chvíli.
Hodí se např.:
■ když posíláte peníze kamarádovi či někomu z rodiny,
■ při placení složenky, třeba i na poslední chvíli,
■ když potřebujete rychle zaplatit fakturu,
■ při online nakupování,
■ při nákupech u menších obchodníků, například na jarmarcích nebo farmářských trzích,
■ při placení daní, poplatků, pojistného a dalších odvodů státu.
Rada: Prověřte nastavení
I když okamžité platby nabízí většina bank v Česku, nejsou vždy nastavené automaticky. U některých bank si klient stále musí tento způsob při odeslání platby sám zvolit.
Pohodlně i bez terminálu
Výhody okamžitých plateb oceňují i obchodníci. Peníze dostanou prakticky ihned a nepotřebují ani platební terminál. „Mohou tak ušetřit na poplatcích za platby kartou i za manipulaci s hotovostí,“ vysvětluje expertka. Podle průzkumu agentury Ipsos pro ČNB je naprostá většina (98 %) malých podnikatelů a živnostníků, kteří zákazníkům umožňují zaplatit QR kódem přímo při nákupu s touto možností, spokojená.
Co oceňují obchodníci:
✔ okamžité připsání peněz na účet
✔ přehled o platbách v reálném čase
✔ možnost přijímat platby bez platebního terminálu
✔není potřeba manipulace s hotovostí
Rychlé peníze můžou znamenat rychlé chyby
Okamžité platby přinášejí nejen rychlost a pohodlí, ale vyžadují i zvýšenou pozornost. Jakmile peníze odejdou, často už není cesty zpět. Stačí tak odeslat peníze na špatný účet, a protože převod proběhne během několika vteřin, banka už většinou nestihne transakci zastavit. Opatrnost je tak nezbytná především při:
● placení přes QR kódy
● přepisování čísla účtu
● při podezřelých žádostech o rychlé poslání peněz
4 rady, jak se chránit
Ověřujte – vždy si dvakrát ověřte, komu a kam peníze posíláte, a pečlivě zkontrolujte číslo účtu
■ Nepanikařte - nepodléhejte panice a nikdy nikomu neposílejte peníze pod tlakem
■ Buďte opatrní – při komunikaci s neznámými lidmi po telefonu nebo na internetu nesdělujte autorizační kódy ani přístupové údaje
■ Kontrolujte potvrzení – v mobilní aplikaci si vždy ověřte, jakou platbu potvrzujete.
Tip: Poznejte svět peněz
Zajímají vás cesty, po kterých putují peníze? Chcete se dozvědět více o financích, které hýbou světem? Zajděte do Návštěvnického centra České národní banky v Praze nebo v Brně. Využít můžete buď volný vstup, nebo si zarezervovat účast na komentované prohlídce. Podrobnosti najdete ZDE. A pozor! Informace o penězích jsou zadarmo.
Česká národní banka pracuje i na dalších novinkách, např. na možnosti hromadných okamžitých plateb? Firmy by tak mohly posílat třeba výplaty zaměstnancům během několika sekund. Od roku 2027 budou navíc muset banky nabízet i okamžité platby v eurech.
