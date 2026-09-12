Ajurvéda na Vysočině pod hvězdami. O Čechy uprostřed lesů pečují Indové
Stále více Čechů propadá ajurvédě, tradičnímu indickému systému medicíny původem z Indie. Ten má více než 3000letou historii, je velmi obsáhlý a má daná pravidla. Nemusí být proto zcela jednoduché se do něj ponořit. Na Vysočině se ale podařilo vybudovat unikátní místo, kde ajurvédští specialisté přímo z Indie nejenže o Čechy pečují, ale rovnou tam i bydlí.
Počátky jsou malá obec na Vysočině kousek od Pelhřimova, kde žije dohromady okolo 2500 lidí. Na první pohled se ničím nevymyká. Ve skutečnosti tu ale bydlí několik Indů, kteří se mohou pyšnit společným jmenovatelem – jsou experty na ajurvédu.
Zaměstnává je wellness Resort Svatá Kateřina, který se nachází kousek od Počátek. Uprostřed lesů, dokonce ani autem tam nemůžete zajet. Resort pro hosty zajišťuje vlastní odvoz z obce. Důvod je ten, že auta by rušila a v lesích se má především relaxovat.
Když hovoříme o tom, že Svatá Kateřina je uprostřed lesů daleko od všeho, myslíme to doslova. V okolí není kromě lesů a rybníčků nic, to je ale ta nejsilnější stránka tohoto místa. Po areálu se probíhají srnky, poskakují žáby a v noci se ukáže tolik hvězd, že z toho oči přecházejí.
A právě zde najdete Indy, kteří tu hosty zasvěcují do ajurvédy. Svatá Kateřina má hned několik programů specializovaných na indickou medicínu, některé jsou pouze na víkend, některé trvají třeba i tři týdny či se zaměřují na konkrétní oblast zdraví, nově například longevity.
Jejich společným jmenovatelem je, že jsou komplexní. Žádné jiné takové místo v Česku není. „Pro nás je klíčové být co nejvíce autentičtí,“ vysvětluje provozní ředitel Svaté Kateřiny David Zempliner. „Proto všichni kuchaři, kteří tu vaří ajurvédu, jsou Indové. Ajurvédský šéfkuchař je certifikovaný na úplně všechno, na co si je možné vzpomenout, co se týká ajurvédské kuchyně,“ popisuje ředitel.
Netýká se to jen kuchařů. „Maséři, doktoři, všichni mají všechny diplomy, které mají mít,“ dodává Zempliner. Zmínění doktoři vystudovali ajurvédu na indických univerzitách a na klienty po celou dobu pobytu dohlíží. „Na základě medicínských dat, která nám u dlouhodobějších pobytů poskytují lidé před příjezdem, tak na základě toho se upravují jednotlivé programy konkrétního klienta, aby tam nedocházelo k jakýmkoliv problémům, nevolnostem,“ říká ředitel.
Ajurvéda totiž může být i nepříjemná, zvlášť pokud se člověk rozhodne například o nějaký typ detoxikace. Je to ale v pořádku, navíc nikdo nikoho do ničeho nenutí. Nutno podotknout, že ajurvéda nenahrazuje klasickou medicínu, Světová zdravotnická organizace (WHO) ji klasifikuje jako komplementární a alternativní medicínský systém.
Budovali postupně
Svatá Kateřina začala ajurvédu rozjíždět kolem roku 2015. „Už od té doby jsme navázali spolupráci s Kairali, což je vyhlášený ajurvédský resort v Indii,“ říká Zempliner.
Nejdříve ale resort pro ajurvédu neměl adekvátní prostory, zvlášť chyběly parní kabiny. Takže procedury probíhaly ve standardním wellness zázemí, nakonec se ale Svatá Kateřina rozhodla vybudovat celý ajurvédský pavilon, který obdržel ocenění stavba roku 2019. Tam se dnes nachází prostory nejen pro ajurvédu, ale rovněž rozsáhlé wellness, takže člověk může přijet pouze na klasický relax.
Kontejner oleje
Honba za autentičností znamená, že se z Indie dováží do Svaté Kateřiny na ajurvédu téměř vše. Kromě lidí třeba i oleje. Zempliner přiznává, že to legislativně vůbec není jednoduché. „Jsou tam s tím velké problémy a vysoké náklady na to, aby se to sem vůbec dalo dovézt. Samozřejmě, že ty oleje jsou objemnější zásilka, protože to k nám chodí jeden celý lodní kontejner,“ popisuje, že vyřizování s indickou stranou občas trvá déle, než by chtěl.
Úplně nejsložitější je ale vyřizování dokumentace pro indické pracovníky. „Protože česká imigrační politika,“ vysvětluje jasně Zempliner. Ministerstvo zahraničí si žádosti přehazuje s ministerstvem vnitra, do toho se zapojuje ambasáda. „Je to náročné, ale už to máme docela zmáknuté. I tak to ale trvá rok, rok a půl,“ povzdychl si.
Kuchyně s oceněním
Svatá Kateřina přitom nezaměstnává jen Indy. Najdete tu hned několik národností, počínaje Ukrajinci, konče Filipínci. „Teď máme v kuchyni jednoho kluka z Ugandy, který studuje na ČZU, takže si tady přivydělává. Máme ten tým takový dost diverzifikovaný tady v tom ohledu,“ popisuje Zempliner.
Dokonce i šéfkuchařem není Čech, nýbrž Albánec, který dlouho žil v Itálii. Je jím Adrian Peka, jenž byl v minulosti mimo jiné šéfkuchařem Wine Food Market na pražském Smíchově. „Mám to tu rád, to místo je velmi klidné,“ odpovídá Peka na otázku, jestli mu nevadí žít uprostřed lesů na Vysočině.
Přiznává, že když nabídku přijal, s ajurvédskou kuchyní zkušenosti neměl. „Tak jsme se s kolegy vydali na skoro měsíc do Keraly (indický stát, kde se centrum Kairali nachází, pozn. red.) a učili jsme se tam,“ líčí.
Dnes Peka dohlíží na chod celé kuchyně, a jak bylo zmíněno, za ajurvédskou část odpovídá přímo Ind. Ajurvéda je přitom jen částí kuchyně Svaté Kateřiny. Restaurace VODA, kterou Peka vede, má především klasickou západní nabídku včetně několika italských pokrmů. Letos byla dokonce zařazena do prestižního gastronomického průvodce Gault&Millau.
Jezdí se i hubnout
Co je zajímavé, u každého jídla na menu mají ve Svaté Kateřině uvedený počet kalorií. Nechybí doporučení, kolik kalorií by měly zkonzumovat ženy a kolik muži.
To proto, že část návštěvníků do resortu jezdí hubnout. I na to tu nabízejí specializovaný ajurvédský program. Většinu hostů tak potkáte buď v županu, nebo sportovním oblečení – hojně se tu cvičí. Jen jógových lekcí bývá v nabídce přes den hned několik, ale dostupné jsou i lekce v posilovně. K tomu je možné navštívit různé přednášky či ukázky ajurvédského vaření.
Nebo se lze jen projít do lesa ke kamennému kruhu, projet se na koních, navštívit jednu z nekonečného seznamu kosmetických procedur či si zahrát golf. Cestou v každém případě pravděpodobně potkáte India, který vám s úsměvem zamává.
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