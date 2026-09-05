TOP podzimní destinace: Ceny klesly, hurá na dovolenou! Co frčí mezi Čechy?

Čínský ostrov Hainan coby exotická dovolenková destinace.
Čínský ostrov Hainan coby exotická dovolenková destinace.
Pláž v Thajsku.
Thajská zátoka Maja v souostroví Pchi Pchi.
Čínský ostrov Hainan coby exotická dovolenková destinace.
Autor: Markéta Batulková Mikešová - 
5. září 2026
05:00

Prázdniny jsou u konce, to ale neznamená, že končí dovolenková sezóna. Naopak pomalu nabíhá jiná, a to cesty do exotiky. Ty volí stále větší množství Čechů, roste obliba i mezi rodinami s dětmi. Důvod je prostý, ceny šly výrazně dolů a přibývá přímých letů, dokonce i z regionálních českých letišť. Jaké destinace frčí a ovlivnil poptávku konflikt na Blízkém východě?

„Roste podíl rodin, ty tvoří už 27 procent rezervací,“ hodnotí zájem o exotiku v Česku obchodní ředitel agentury Invia Radek Šafařík. Je to podle něj výrazný posun, ještě donedávna drtivou většinou rezervaci tvořily páry. Dnes už se ale české rodiny nebojí vyjet do exotické destinace i s poměrně malými dětmi.

Je to proto, že přibývá charterových letů. „Charterové lety jsou jednodušší na cestování, odpadá tam nutnost přestupovat na velkých letištích typu Dubaj, Dauhá nebo Paříž a podobně. Letíte přímo z Prahy a odpadá i jazyková bariéra, pokud má někdo problém s angličtinou (….) je to pro ty klienty extrémně jednoduché a samozřejmě i velmi levné,“ popisuje Šafařík.

Podle něj průměrná cena exotických dovolených šla v posledních letech výrazně dolů. „Cestovní kanceláře se umí dostat na velmi zajímavou cenu pro toho klienta,“ říká obchodní ředitel Invie.

Do Thajska přímým letem i z Brna

Mezi nejoblíbenější destinace dlouhodobě patří Zanzibar, Thajsko a Dominikánská republika. U každé této země (Zanzibar je autonomní součástí Tanzanie, ať jsme přesní) to má své specifické vysvětlení.

Thajsko bylo mezi českými bakužkáři oblíbené vždy. „Chartery v posledních letech umožnily to, že se tam dá letět napřímo. Aktuálně se lítá charterama na Krabi a Phuket,“ líčí marketingový šéf Invie a expert na exotiku Michal Bošela. Do Thajska již existuje charterová linka i z Brna.

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Zanzibar se stal populárním během covidu. „A to díky tomu, že Zanzibar nezveřejňoval počty infikovaných,“ konstatuje Bošela. A Dominikánská republika? Ta zase nabízí ohromné množství výletů. Stálicí jsou rovněž Maledivy, kam od loňska také létá přímý let z Prahy.

Novinkou „čínská Havaj“

Pak jsou místa, která postupně rostou. „Mezi těmi dalšími destinacemi na přímých letech bych určitě chtěl zmínit Keňu, která je samozřejmě velmi zajímavá v kombinaci se safari,“ láká Bošela.

Novinkou pro letošní sezónu je jihočínský Hainan, což je největší čínská ostrovní provincie, některý přezdívaná čínský Havaj. „Destinace v Číně se takto napřímo nelétaly, co se týče pobytových, takže tohle je destinace pro někoho, kdo chce spojit trošku netradiční pobytovou plážovou dovolenou s tím, že je možnost poznávat místní čínskou kulturu, buddhistické chrámy, je tam jedna z největších opičích rezervací v Číně,“ popisuje Bošela.

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Šafařík nicméně upozorňuje, že klienti jsou tam občas překvapení, že se tam nedomluví anglicky a že tam nefunguje Apple Pay. „I v některých hotelech se bohužel s některými recepčními musíte domlouvat přes aplikaci, protože neumí anglicky,“ varuje obchodní ředitel, žádná velká obstrukce to ale podle něj není. Do Hainanu je navíc bezvízový vstup, což je rozdíl oproti pevninské Číně.

Emiráty či Omán konfliktu navzdory

Specifickou kategorií je Blízký východ, poznamenaný konfliktem mezi USA a Íránem. Zástupci Invie přiznávají, že na prodeje exotických zájezdů do tamních zemí to mělo dopad. „Vypadly ty destinace typu Emiráty, Omán, Bahraj, tam bylo ochlazení u těchto destinací, lidé vyčkávali, jak se to bude dál vyvíjet,“ konstatuje manažer Invie pro Českou republiku Jan Foret.

V posledních měsících ale vidí návrat zpátky. „V momentě, kdy budou jiné destinace velmi vybookované, tím pádem vyšší cena a do té (blízkovýchodní, pozn. red.) destinace budou příznivější ceny, tak se tam Češi normálně vrátí,“ líčí Foret, že rozhoduje ekonomická stránka. Ceny na Blízkém východě padají proto, že se místní hotely snaží turisty nalákat zpátky. Děje se to třeba v Dubaji.

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Invia tak se zájezdy do Emírátů a podobných zemí počítá, i do velmi populárního Ománu. „Ta poptávka je nižší než v minulých letech, což je logické, na druhou stranu si myslím, že se ta destinace tak oblíbila u Čechů, že už kolem sebe vidím lidi, jak plánují Omán a vůbec nemají problém,“ říká Bošela.

U Emirátů se podle něj část poptávky přesune do Egypta. „Každopádně když si odskočím od zimních dovolených, tak letadla do Dubaje jsou v podstatě plná,“ připomíná Bošela a upozorňuje, že letecká společnost Emirates dokonce před čtvrt rokem musela měnit typ letadla, jak velký zájem lidí je.

Čínský ostrov Hainan coby exotická dovolenková destinace.
Čínský ostrov Hainan coby exotická dovolenková destinace.
Pláž v Thajsku.
Thajská zátoka Maja v souostroví Pchi Pchi.
Čínský ostrov Hainan coby exotická dovolenková destinace.

Témata:
ČeskorodinaletištěThajskoČínaDubajInviaZanzibarobchodní ředitelválka na Blízkém východě
Markéta Batulková Mikešová
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