Představa exotické dovolené může být pro některé lidi děsivá. Ať už kvůli daleké cestě, cizím zvykům nebo faktu, že na druhém konci světa platí jiné zákony, než na které jsme zvyklí z Evropy. Problémům se ale dá předejít správnou přípravou. Na co před cestou na druhý konec planety myslet, popsal expert na exotiku a marketingový šéf agentury Invia Michal Bošela.
Expert radí: Tipy před podzimní cestou do exotiky. Očkování, mobilní data i chytáky u pojištění
1.Platnost pasu
Možná je úsměvné připomínat platnost pasu, Bošela ale ze zkušenosti říká, že často naráží na cestovatele, kteří si platnost pasu kontrolují až den před odletem při balení nebo někdy jindy na poslední chvíli. Některé země přitom vyžadují, abyste doklady měli platné ještě dlouho po návratu.
Výjimkou je podle experta Turecko. „Vyžaduje platnost dokladu minimálně 150 dní, ale pokud se budeme bavit o drtivé většině všech exotických destinací, tak já tomu říkám takové zlaté pravidlo, hlídejte si, abyste měli platnost pasu šest měsíců po návratu z destinace,“ radí Bošela.Krimi Čeho se vyvarovat při odjezdu na dovolenou? Některé drobnosti mohou být pozvánkou pro zloděje!
Klasická výroba pasu trvá do 30 dnů. Existují ale i dvě rychlé možnosti, jak pas získat, kdy jedna je do pěti dní a jedna do 24 hodin. Tuto rychlost si člověk řádně zaplatí, v případě té nejrychlejší za to dáte 6000 korun. Navíc se k tomu váže jedna podmínka. „Už si ho (pas, pozn. red.) nemůžete vyzvednout na úřadě s rozšířenou obecnou působností, jak jste zvyklí, ale musí se vyzvedávat přímo na ministerstvu vnitra,“ popisuje Bošela.
2.Vyrazit včas
Bošela zdůrazňuje, že vyrazit na letiště dostatečně dopředu se vyplatí. Odmítá námitky lidí, že stačí mít rezervu jen pár minut, i jemu se stalo, že málem nedojel včas. Je lepší si vyhradit několik hodin.
„Kdo cestuje, nebo momentálně jede směrem na letiště (pražské letiště, pozn. red.), tak to zbytečné není, protože i letiště upozorňuje, že je momentálně v rekonstrukci celá křižovatka přímo u letiště, takže prosím, pokud pojdete v následující sezóně, dodržujte ty časy, protože by byla škoda, abyste nestihli let,“ vyzývá expert.
Pokud vám uletí let, protože jste nestihli dorazit včas, tak za to žádná kompenzace není. Celý zájezd propadá.
3.Víza a vstupní formuláře
Neméně důležité je podle Bošely mít správná víza a vstupní formuláře. „Co se týče víz, to samozřejmě není nějaká novinka, je potřeba si zkontrolovat před odletem, jestli jsou víza vyžadována, jestli jsou placená nebo neplacená, a jestli je potřeba je vyřídit dopředu, nebo takzvaně on arrival, což znamená, že je můžete vyřídit přímo na letišti,“ konstatuje expert.
U každé destinace je to jiné. Například na Maledivách se nic neplatí, ale například na Zanzibaru nebo v Keni za vízum zaplatíte po příletu kolem 32 dolarů.
Je také možné, že země bude vyžadovat vyplnění příjezdového registračního formuláře, ať už online, nebo papírově. „Tady si dejte pozor, do kdy se musí podat žádost, protože někdy se musí podat naopak s předstihem, aby stihla být schválená, a někdy se zase elektronická žádost musí podávat třeba maximálně 48 hodin před odletem,“ říká Bošela. Výstupem elektronických žádostí bývá QR kód, který ukážete na letišti.
4.Pojištění
Bošela upozorňuje, že průkaz pojištěnce EU nenahrazuje pojištění mimo Evropskou unii. „Volte druh pojištění podle aktivit, které plánujete. Kolikrát se samozřejmě stane, že jedete na pobytovou dovolenou, pak si zaplatíte čtyřkolky nebo skútry, stane se vám zranění při tom sportu a pojišťovna může mít výluku, nebo pravděpodobně se bude snažit o výluku z pojištění právě kvůli tomu, že se to stalo při nějakém sportu,“ líčí expert, co se může stát.
Další věc, kterou Bošela připomíná, je pojištění storna. „Kolikrát slyším, já mám pojištění na kartě. Ano, samozřejmě spousta nebo většina bank už má nějaké pojištění na kartě, opět si ale vždycky zjistěte, jaké jsou pojistné limity i pro tu danou destinaci, a jaké je pojištění storna, protože to pojištění storna na těch kartách buď není, anebo je, ale je velmi nízké,“ popisuje.
Specifickou věcí a novinkou z minulého roku je povinné lokální pojištění na Zanzibaru. „Stojí 44 dolarů, a pozor, nepokrývá, respektive nevylučuje to, že byste měli mít ještě svoje klasické cestovní pojištění,“ upozorňuje Bošela.
5.Fit to fly
Bošela zmiňuje existenci formuláře Fit to fly. To je osvědčení od lékaře, že můžete nastoupit do letadla, pokud máte nějaký zdravotní problém. Některé aerolinky ho vyžadují.
„Je to při nedávných chronických onemocněních, která by se mohla zhoršovat tím letem. Jsou to především operace, jsou to zlomeniny, jsou to zlomeniny dolních končetin, nebo i třeba vyvrknutý kotník,“ vyjmenovává expert, jakých situací se to týká. Patří sem i pokročilé těhotenství.
O dolní končetiny jde z prostého důvodu. „V případě letu se mění atmosférický tlak, člověk se nehýbe, a ve spoustě případů dochází k dehydrataci (…) je to jedna z věcí, která je rizikovým faktorem toho, aby při tom zranění vznikla v průběhu letu trombóza,“ vysvětluje Bošela.
6.Očkování
Exotických destinací se samozřejmě týká očkování. Tady Bošela radí, že je třeba k tomu přistupovat individuálně podle zdravotní historie a stavu každého člověka a podle typu dovolené – pohyb v přírodě vyžaduje větší obezřetnost než ležení v resortu.
Bošela moc dobře ví, že je to velmi citlivé téma, univerzální rada ale podle něj neexistuje. „Je potřeba mít trošku i ten selský rozum, že ne vždycky je nutné dostávat do sebe všechno, co je napsané v doporučených očkováních, protože by vám tím mohlo být daleko hůř, než kdybyste ho neměli,“ je přesvědčen.
Obecně tak platí, že je třeba se poradit s vlastním lékařem a dané očkování řešit v očkovacím centru či centru cestovní medicíny.
7.Kontakty a mobilní aplikace
Podle experta je dobré si do mobilu uložit všechny důležité kontakty, jako jsou asistenční linka cestovní pojišťovny, kontakt na delegáta apod. Nejbližší kontakty označte zkratkou ICE (to znamená In Cafe of Emergency), to budou kontakty, u kterých budou ostatní vědět, že je mají volat v případě nouze.
Při cestě do exotické destinace je určitě dobré se zaregistrovat do českého systému Drozd, který provozuje ministerstvo zahraničí. Úřad vám pak může poslat upozornění v případě problémů.
Bošela pak radí mít nainstalované základní aplikace. Popsal, jaké sám používá při cestách. „Jsou to mapy obecně, ale hlavně vlastnost offline map. Ne vždycky budete na internetu, potřebujete se zorientovat, offline stažení map dopředu nabízí jak Google, tak mapy od Seznamu, případně na místě všichni používáme Waze,“ začíná výčet.
Dále zmiňuje aplikace na překlady, protože třeba v případě Číny místní lidé angličtinu spíše neovládají. „Doporučuji Google Lens, který vám vlastně živě překládá, nebo vám ukazuje ve vašem jazyce například jídelní lístek. Pak klasický Google Translate,“ říká Bošela.
U počasí používá na předpovědi aplikaci YR od norského Meteorologického institutu, případně Windy.
Současně Bošela doporučuje si vždy stáhnout aplikaci aerolinky, kterou letíte. Kromě online check-in se tam třeba dozvíte, co bude v letadle k jídlu. Dále je dobré mít na mobilu aplikaci Flightradar pro sledování letu a využívat webovou stránku Seat Maps. Ta pro každý individuální let ukazuje konfiguraci celého letadla.
8.Mobilní data
Data v zahraničí už jsou samozřejmostí. „Ale pokud nemáte standardně od firmy, od svého operátora nějaký základní balíček, je potřeba si zjistit, v jaké zóně se daná destinace nachází a jestli pro ni máte ten balíček dat,“ říká Bošela.
Možností, jak získat data, je několik. Kromě již zmíněného operátora lze využít na mobilu eSIM a nakoupit si pro ni datový balíček od služeb jako je Saily. Tady ale třeba pozor, ne všechny telefony (byť drtivá většina moderních ano) technologii eSIM podporují.
Lze si také zakoupit externí Wi-Fi modem. „Kde si hnedka po příletu koupím lokální datovou SIM kartu, která je v porovnání s ostatními možnostmi (…) vždycky nejlevnější, respektive mně se vždycky osvědčilo, že byla nejlevnější,“ popisuje Bošela variantu, kterou využívá on. „Tu SIM kartu dám do toho Wi-Fi modemu, a vlastně tu Wi-Fi a ten internet mám v externím zařízení, čímž si nezatěžují vlastní telefon, baterku,“ líčí výhody tohoto způsobu.
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