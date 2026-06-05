Horor v poušti: 49 lidí zemřelo žízní

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.  (Autor: TU Berlín)
Autor: ČTK - 
5. června 2026
05:57

V odlehlé oblasti saharské pouště v Nigeru zemřelo žízní 49 lidí poté, co se porouchalo nákladní vozidlo, kterým se vraceli ze sousedního Mali. Dvěma cestujícím se nicméně podařilo ujít asi 50 kilometrů k místu, kde byl zdroj vody. Odtud pokračovali dalších 30 kilometrů do města Assamaka, kde na uvázlý kamion upozornili.

Cestující jeli slavit muslimský Svátek oběti (íd al-adhá), který se konal na konci května, v poušti tedy o život bojovali několik dní. „Vzhledem k extrémním teplotám a nedostatku zásob byly podmínky pro přežití mimořádně ztížené,“ uvedly úřady, které na místo vyslaly záchranný tým. Oběti byly pohřbeny v masovém hrobě, dodaly úřady.

Při návratu, asi 60 kilometrů od Assamaky, tým nalezl další porouchaný nákladní vůz s více než 60 cestujícími, kteří v poušti přežívali již třetí den. Členové týmu pomohli vozidlo opravit a pasažéři tak mohli pokračovat v cestě.

Assamaka leží v těsné blízkosti nigersko-alžírských hranic a zároveň asi 200 kilometrů od hranic s Mali. Přes poušť v severním Nigeru vede jedna z tras, kterou využívají subsaharští migranti. V roce 2013 zemřelo u alžírských hranic 92 migrantů poté, co je pašeráci lidí po poruše vozidla zanechali bez pomoci v poušti.

Témata:
kamionžízeňMaliNigériemigraceoběť
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