Šest mrtvých v nákladním vlaku: Těla objevil zaměstnanec v depu
Šest lidí bylo v neděli nalezeno mrtvých v nákladním vlaku na jihu Texasu. Těla objevil zaměstnanec železniční společnosti Union Pacific v depu ve městě Laredo u hranice s Mexikem. Identita zesnulých ani okolnosti jejich úmrtí zatím nejsou známy, uvedl podle deníku The New York Times mluvčí místní policie.
V posledních letech bylo ve vlacích nebo nákladních autech poblíž americko-mexické hranice nalezeno už více mrtvých. Mnohé z obětí byli migranti, kteří zahynuli v důsledku vysokých teplot uvnitř uzavřených vozů.
Laredo leží přibližně 250 kilometrů od San Antonia. Teploty se tam v neděli vyšplhaly na 32 stupňů Celsia.
„Union Pacific je tímto incidentem zarmoucena a úzce spolupracuje s policií na vyšetřování,“ uvedl mluvčí společnosti Daryl Bjoraas.
V roce 2022 nalezla policie 53 mrtvých migrantů v kamionu u San Antonia. Byli to převážně mladí muži z Mexika, Hondurasu, Guatemaly, Venezuely a Kuby, ale také rodiny s dětmi včetně nemluvňat. Jejich smrt způsobilo horko a nedostatek vody. Byl to nejsmrtelnější podobný incident v historii Spojených států.
O rok později se v nákladním vlaku poblíž hranice s Mexikem udusili dva migranti a nejméně deset jich bylo hospitalizováno.
Agenti americké pohraniční stráže v roce 2024 zachránili 23 přistěhovalců ze zamčeného vlakového vagonu v Laredu, zatímco teploměr ukazoval téměř 38 stupňů Celsia. Všichni migranti vyvázli bez zranění.
