Jak jinak by měli nazvat pěvecký sbor v hornickém městě než Permoník. „Zpívání je hlavně radost,“ je krédem sbormistryně Evy Šeinerové.
„Permoník není jen jeden sbor, je to společenství hlasů napříč generacemi. Od maličkých dětí teprve objevujících radost ze zpěvu, po zkušené zpěváky, kterým je dlouholetou součástí života,“ říká.
Těleso zakládala v roce 1966 při ZŠ Víta Nejedlého v Karviné jako školní sbor. Od roku 1971 byl součástí Závodního klubu Dolu ČSA a navštěvovaly ho děti z celého města.
Gott, Beatles a Permoník
Stejně jako Karel Gott či Beatles Permoníci zpívali v USA. „Vystoupit v Carnegie Hall, a zemřít, jsme si říkali. Plný sál jsme si získali českými, slezskými a moravskými lidovkami jako Lásko, Bože, lásko, Ej, Janku nebo bouřlivé Gorale, to nám aplaudovali ve stoje,“ vzpomíná Šeinerová. Carnegie Hall je světoznámá koncertní síň v srdci newyorského Manhattanu.
Před odjezdem přitom měl soubor zcela jiné ambice, které zněly: Hlavně neudělat ostudu! „Byla to doba krátce po pandemii, během níž jsme se snažili secvičovat sbor přes internet. Takže se snad nestalo, abychom měli při zkouškách stoprocentní účast,“ dodala.
25 alb za 60 let
„Permoník nyní má 9 sborů s 250 zpěváky a zpěvačkami ve věku od 5 do 65 let, propagují zde hlavně českou soudobou tvorbu,“ dodala zakladatelka, která předala pozici hlavního sbormistra a uměleckého vedoucího Martině Juríkové. Ta v Permoníku zpívala od dětství.
Sbor vydal za 60 let 25 hudebních alb. Výběr z nich je na Výročním dvojalbu. Na kontě také mnohé spolupráce s předními českými interprety od operních zpěváků Štefana Margity, Adama Plachetky či Magdaleny Kožené až po moderní umělce jako je Ewa Farna, Tomáš Klus, David Stypka, Lenka Dusilová i skupina a Mirai či Jaromír Nohavica.