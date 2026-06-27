Někdo šel kolem, jejich počin natočil, hodil na internet se slovy »takhle by to mohlo vypadat všude« a teď jim tleská celé město. Prostor před vchodem do paneláku je stejně krásný jako u rodinných domů na vesnici.
„Ráno se podíváme z balkonu a hned máme lepší den,“ říkají sousedé. Mezi kytkami nechybí ani bylinky, trochu hrášku, libeček, pažitka či kamínky a mulč. Pár také chytře vymyslel, jak zachytávat dešťovou vodu z okapu. Když je moc sucho, natáhne hadici přímo z bytu.
„Každý den někdo z nás zamíří mezi záhonky. Stříháme, plejeme, rozesazujeme, zaléváme a manžel tady běhá s křovinořezem. Všechno jsme si pořídili za svoje,“ uvedla paní Nikola, které občas pomohou i její dvě děti.
Jakmile kytky přerostou, žena je ostříhá a rozdá sousedům do vázy. I když je vedle bytovky restaurace a mohlo by se stát, že štamgasti by si mohli dělat na kytky zálusk, aby si udobřili za pozdní příchod manželky, stává se to výjimečně.
„Dali jsme nad zahrádku kameru a kolem solární lampičky,“ vysvětlila paní Nikola, která pracuje jako prodavačka.