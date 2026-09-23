Záhada otrávené kytice: Z balíku s růžemi vytekla rtuť! Ženy skončily v nemocnici

ilustrační foto
ilustrační foto  (Autor: Profimedia.cz)
Autor: Štěpánka Grofová - 
23. září 2026
15:05

Objednávka květin přes internet skončila v německém Neustadt-Glewe rozsáhlým zásahem záchranných složek. Při rozbalování zásilky z ní vytekla rtuť a dvě ženy se zdravotními potížemi skončily v nemocnici. Část domu museli obyvatelé opustit, kontaminovaný byt zůstal uzavřený a kriminalisté nyní zjišťují, jak se nebezpečná látka mezi květiny dostala.

K neobvyklému případu došlo v pátek 18. září v bytovém domě v ulici Otto-Lilienthal-Straße. Jedna z obyvatelek si přes internet objednala květiny. Když zásilku společně s další ženou otevřela, z balení začala vytékat stříbřitá tekutina.

Oběma ženám se krátce nato udělalo špatně. Podle německé stanice NDR si stěžovaly na nevolnost a bolesti hlavy. Skončily proto v nemocnici v Rostocku.

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Dům museli vyklidit

Podezřelá kapalina spustila rozsáhlá bezpečnostní opatření. Na místo zamířili policisté, hasiči i specialisté z Hamburku vybavení mobilní laboratoří. Celkem se do zásahu zapojilo zhruba 60 lidí.

Obyvatelé museli opustit dotčený vchod a policie okolí zabezpečila. Experti nakonec potvrdili původní obavy. Kapalina nalezená v zásilce byla skutečně rtuť. Pro ostatní obyvatele domu podle policie nebezpečí nehrozilo.

Obě ženy, jedna ukrajinské a druhá litevské národnosti, mohly ještě během noci na sobotu nemocnici opustit. V sobotu kolem půl desáté dopoledne se mohli do domu vrátit také další obyvatelé. Kontaminovaný byt však zůstane z preventivních důvodů týden uzavřený.

Kriminalisté hledají původ rtuti

Záhadou zatím zůstává, jak se nebezpečný kov do zásilky dostal. Policejní prezidium v Rostocku uvedlo, že vyšetřovatelé nyní prověřují okolnosti doručení zásilky i původ květin.

Kriminalisté případ vedou pro podezření z nedovoleného nakládání s nebezpečnými látkami a pokusu o nebezpečné ublížení na zdraví proti neznámému pachateli. Podle německých médií však policie vyloučila cílený útok. Jak se rtuť mezi květiny dostala, tak nadále není jasné.

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Šachistka na šachovém turnaji v Rusku otrávila rtutí svou rivalku.
Zdroj: X.com/@stillgray

Témata:
policieInternetNěmecká demokratická republikanemocnicekyticerůžezdravotní potížekvětinyRostocknebezpečná látka
Štěpánka Grofová
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