Záhada otrávené kytice: Z balíku s růžemi vytekla rtuť! Ženy skončily v nemocnici
Objednávka květin přes internet skončila v německém Neustadt-Glewe rozsáhlým zásahem záchranných složek. Při rozbalování zásilky z ní vytekla rtuť a dvě ženy se zdravotními potížemi skončily v nemocnici. Část domu museli obyvatelé opustit, kontaminovaný byt zůstal uzavřený a kriminalisté nyní zjišťují, jak se nebezpečná látka mezi květiny dostala.
K neobvyklému případu došlo v pátek 18. září v bytovém domě v ulici Otto-Lilienthal-Straße. Jedna z obyvatelek si přes internet objednala květiny. Když zásilku společně s další ženou otevřela, z balení začala vytékat stříbřitá tekutina.
Oběma ženám se krátce nato udělalo špatně. Podle německé stanice NDR si stěžovaly na nevolnost a bolesti hlavy. Skončily proto v nemocnici v Rostocku.
Dům museli vyklidit
Podezřelá kapalina spustila rozsáhlá bezpečnostní opatření. Na místo zamířili policisté, hasiči i specialisté z Hamburku vybavení mobilní laboratoří. Celkem se do zásahu zapojilo zhruba 60 lidí.
Obyvatelé museli opustit dotčený vchod a policie okolí zabezpečila. Experti nakonec potvrdili původní obavy. Kapalina nalezená v zásilce byla skutečně rtuť. Pro ostatní obyvatele domu podle policie nebezpečí nehrozilo.
Obě ženy, jedna ukrajinské a druhá litevské národnosti, mohly ještě během noci na sobotu nemocnici opustit. V sobotu kolem půl desáté dopoledne se mohli do domu vrátit také další obyvatelé. Kontaminovaný byt však zůstane z preventivních důvodů týden uzavřený.
Kriminalisté hledají původ rtuti
Záhadou zatím zůstává, jak se nebezpečný kov do zásilky dostal. Policejní prezidium v Rostocku uvedlo, že vyšetřovatelé nyní prověřují okolnosti doručení zásilky i původ květin.
Kriminalisté případ vedou pro podezření z nedovoleného nakládání s nebezpečnými látkami a pokusu o nebezpečné ublížení na zdraví proti neznámému pachateli. Podle německých médií však policie vyloučila cílený útok. Jak se rtuť mezi květiny dostala, tak nadále není jasné.
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