Matka útočníka ze Staškova skončila ve vazbě! Ředitelce vyhrožovala smrtí
Tragédie ve Staškově nebere konce. Matka chlapce (13), který ve škole zaútočil nožem, skončila ve vyšetřovací vazbě. Policie ji obvinila z násilí proti skupině obyvatel a výtržnictví. Soud následně rozhodl o jejím vzetí do vazby.
Podle informací TV JOJ měla žena (30) vyhrožovat, že nožem zaútočí na spolužáky svého syna i na ředitelku základní školy. Jednoho z chlapců měla dokonce fyzicky napadnout. Incidentu měla předcházet otázka, kde se její syn Daniel nachází.
Drogy
Problémy se zákonem neměla matka Daniela podle médií poprvé. V minulosti měla být jako uživatelka drog stíhána za drogovou trestnou činnost. Potíže se zákonem měl i chlapcův otec. Zhruba před rokem ho propustili z vězení, kde si odpykával trest za majetkovou i drogovou trestnou činnost.
Kvůli složité rodinné situaci se Daniel před několika lety dostal do péče svých prarodičů. Ti se o něj podle lidí ze Staškova snažili starat, jak nejlépe dokázali. „Chlapec oslovoval babičku mami,“ popsala jedna z místních obyvatel. Rodina se podle ní do Staškova přistěhovala v době, kdy byla Danielova matka těhotná. Už tehdy se kolem ní měly objevovat problémy spojené s drogami.
Co se stalo?
Krveprolití ve škole stále vyšetřují kriminalisté. Útok z 29. září si vyžádal dva životy. Na místě zemřela učitelka (†61), o několik dní později podlehla zraněním také žákyně Nelka (†13). Další pedagožka (44), utrpěla bodné poranění hrudníku a podle posledních informací už není v ohrožení života.
Policie se nyní snaží zjistit, co přesně třináctiletého žáka k útoku vedlo. Do vyšetřování zapojila znalce z několika oborů a vyslechla řadu svědků. Pět dní před samotným útokem navíc policie přijala trestní oznámení ze školy kvůli předchozímu incidentu. Postup policistů nyní prověřuje Úřad inspekční služby.
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