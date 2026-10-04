Matka útočníka ze Staškova skončila ve vazbě! Ředitelce vyhrožovala smrtí

Vražedný útok na škole ve Staškově
Vražedný útok na škole ve Staškově
Běsnění Daniela si vyžádalo životy učitelky Boženy a žákyně Nelky.
Útok ve škole ve Staškově.
Útok ve škole ve Staškově.
Autor: Andrea Vídeňská - 
4. října 2026
13:33

Tragédie ve Staškově nebere konce. Matka chlapce (13), který ve škole zaútočil nožem, skončila ve vyšetřovací vazbě. Policie ji obvinila z násilí proti skupině obyvatel a výtržnictví. Soud následně rozhodl o jejím vzetí do vazby.

Podle informací TV JOJ měla žena (30) vyhrožovat, že nožem zaútočí na spolužáky svého syna i na ředitelku základní školy. Jednoho z chlapců měla dokonce fyzicky napadnout. Incidentu měla předcházet otázka, kde se její syn Daniel nachází.

Útočník Daniel (13) ministroval v kostele. Po útoku ho uklidnila ředitelka.
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Drogy

Problémy se zákonem neměla matka Daniela podle médií poprvé. V minulosti měla být jako uživatelka drog stíhána za drogovou trestnou činnost. Potíže se zákonem měl i chlapcův otec. Zhruba před rokem ho propustili z vězení, kde si odpykával trest za majetkovou i drogovou trestnou činnost.

Kvůli složité rodinné situaci se Daniel před několika lety dostal do péče svých prarodičů. Ti se o něj podle lidí ze Staškova snažili starat, jak nejlépe dokázali. „Chlapec oslovoval babičku mami,“ popsala jedna z místních obyvatel. Rodina se podle ní do Staškova přistěhovala v době, kdy byla Danielova matka těhotná. Už tehdy se kolem ní měly objevovat problémy spojené s drogami.

Útočník Daniel (13) ministroval v kostele. Po útoku ho uklidnila ředitelka.
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Co se stalo?

Krveprolití ve škole stále vyšetřují kriminalisté. Útok z 29. září si vyžádal dva životy. Na místě zemřela učitelka (†61), o několik dní později podlehla zraněním také žákyně Nelka (†13). Další pedagožka (44), utrpěla bodné poranění hrudníku a podle posledních informací už není v ohrožení života.

Policie se nyní snaží zjistit, co přesně třináctiletého žáka k útoku vedlo. Do vyšetřování zapojila znalce z několika oborů a vyslechla řadu svědků. Pět dní před samotným útokem navíc policie přijala trestní oznámení ze školy kvůli předchozímu incidentu. Postup policistů nyní prověřuje Úřad inspekční služby.

Vražedný útok na škole ve Staškově
Vražedný útok na škole ve Staškově
Běsnění Daniela si vyžádalo životy učitelky Boženy a žákyně Nelky.
Útok ve škole ve Staškově.
Útok ve škole ve Staškově.

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Útok žáka (13) ve Staškově nepřežila učitelka Božena (†61). Žačka (13) je v kritickém stavu.
Zdroj: TV JOJ

Témata:
útokvazbapobodáníSlovenskoútok na školestaškovpoliciedrogyTV JOJnásilíkriminalita
Andrea Vídeňská
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