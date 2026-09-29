Na škole ve Staškově měl vraždit hoch (13): Žačka volala o pomoc! Bylo už pozdě

Žák (13) útočil na základní škole ve Staškově.
Žák (13) útočil na základní škole ve Staškově.
Žák (13) útočil na základní škole ve Staškově.
Žák (13) útočil na základní škole ve Staškově.
Žák (13) útočil na základní škole ve Staškově.
Autor: Richard Selix - 
29. září 2026
17:22

Slovensko se vzpamatovává z úterního útoku na základní škole ve Staškově. Žák osmé třídy tam měl zaútočit na dvě učitelky a spolužačku. Jedna z kantorek zraněním podlehla! Případ nicméně dostává další rozměr. Napadená žačka úřady na hocha upozorňovala už dříve...

Se zásadní informací přišel slovenský server Plus JEDEN DEŇ. Jak tvrdí, napadená spolužačka se bála o vlastní zdraví již dříve. Žákovo chování nahlašovala úřadům. Ve středu 30.9. si pro hocha měli přijít odborníci. Bohužel již bylo pozdě. Zmíněná školačka teď leží v kritickém stavu v nemocnici v Martině.

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Případ má bohužel fatální dohru. Útoku chlapce podlehla jedenašedesátiletá učitelka. „Vyjadřujeme upřímnou soustrast rodině zesnulé paní učitelky, jejím blízkým, kolegům a všem, která tragická událost zasáhla,“ uvedla policejní prezidentka Jana Maškarová. Další z učitelek (44) je po bodném poranění hrudníku ve stabilizovaném stavu. 

Samotného útočníka se policistům podařilo zadržet. Do vězení ale nejspíš nepůjde. A to kvůli jeho věku. Protože je mladší 14 let, na Slovensku není trestně odpovědný. Soud muže hochovi uložit výchovná opatření nebo ho poslat do specializovaného ústavu. 

Podobnému útoku se prý zabránit nedá. „Ani důkladná příprava a dodržování preventivních opatření nedokážou v plné míře eliminovat riziko bezprecedentního útoku. Můžeme dělat maximum, avšak takové skutečnosti poukazují na potřebu neustálého přehodnocování bezpečnostních opatření a jejich přizpůsobování aktuálním hrozbám,“ dodala policejní prezidentka.

„Nebudeme mít budoucnost“

K vraždě na základní škole se vyjádřil takové slovenský premiér Robert Fico. „Školy musí být bezpečným místem pro děti, jinak nebudeme mít budoucnost,“ zmínil slovenský předseda vlády. 

Ilustrační foto.
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Žák (13) útočil na základní škole ve Staškově.
Žák (13) útočil na základní škole ve Staškově.
Žák (13) útočil na základní škole ve Staškově.
Žák (13) útočil na základní škole ve Staškově.
Žák (13) útočil na základní škole ve Staškově.

 

Témata:
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Richard Selix
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