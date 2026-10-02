Muž z Krásné Lípy visel hlavou dolů! Ze stromu ho sundávali hasiči

Muž se zaklínil hlavou dolů na stromě.
Muž se zaklínil hlavou dolů na stromě.
Muž se zaklínil hlavou dolů na stromě.
Muž se zaklínil hlavou dolů na stromě.
Muž se zaklínil hlavou dolů na stromě.
Autor: Kamil Morávek - 
2. října 2026
13:40

Policisté z Krásné Lípy se v úterý stali zachránci v poměrně neobvyklé situaci. Jeden z místních se hlavou dolů zaklínil na stromě a nedokázal se svépomocí dostat dolů. Dlouhodobý pobyt hlavou dolů mohl mít i fatální následky.

Policisté z Krásné Lípy vyráželi do akce v úterý krátce před šestou hodinou večer. Oznámení znělo poněkud neobvykle. Ze stromu visí hlavou dolů muž! Po příjezdu na místo strážci zákona zjistili, že tomu tak je navíc ve výšce několika metrů. Při možném pádu by tak muži hrozil vážný úraz.

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Policisté pomáhali muži z Krásné Lípy, který se zaklínil na stromě hlavou dolů
Zdroj: Policie ČR

Jeden z policistů ihned vylezl za nešťastníkem po žebříku. „Muže podepřel a po celou dobu s ním zůstal v kontaktu,“ popsala policejní mluvčí Eliška Kubíčková. Muže po celou dobu uklidňoval. Pomáhal mu až do příjezdu hasičů.

Hasiči po příjezdu ve spolupráci s hlídkou a za použití výškové techniky zaklíněného bezpečně vyprostili. Do péče si ho poté převzali záchranáři. „Rychlá reakce policistů a jejich okamžitá pomoc byly v prvních minutách zásahu zásadní. V situaci, kdy muži hrozilo vážné ohrožení zdraví a bez cizí pomoci se nemohl dostat do bezpečí, policisté neváhali a pomohli mu přímo na místě,“ uzavřela Kubíčková.

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Muž se zaklínil hlavou dolů na stromě.
Muž se zaklínil hlavou dolů na stromě.
Muž se zaklínil hlavou dolů na stromě.
Muž se zaklínil hlavou dolů na stromě.
Muž se zaklínil hlavou dolů na stromě.

Témata:
záchranazaklíněnístromkoruna stromuKrásná Lípa
Kamil Morávek
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