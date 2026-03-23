Dramatická záchrana v korunách stromů: Paraglidista se u Zvičiny zamotal ve větvích!
Královéhradečtí hasiči se v neděli museli vypořádat s neobvyklým zákrokem. Zhruba z dvacetimetrové výšky totiž zachraňovali muže, který se při paraglidingu zamotal ve větvích stromů. Hrozilo, že může kdykoliv spadnout na zem, a tak záleželo na každé minutě.
K paraglidistovi v nesnázích vyráželi hasiči a policisté krátce před 14. hodinou. Muž seskakoval z vrcholku kopce Zvičina na Trutnovsku. Během plachtění však spadl a uvízl v koruně stromu skoro dvacet metrů nad zemí. Na místo proto muselo dorazit i horolezecké družstvo.
Tomu se k muži podařilo vyšplhat a bezpečně ho spustit zpět na zem. To však nebyl vůbec jednoduchý úkol. „Zásah byl náročný i kvůli nutnosti rozsáhlého prořezávání větví. Po záchraně osoby hasiči ze stromu vyprostili také samotný padák,“ napsali královéhradečtí hasiči na facebooku. Muž díky jejich pomoci z nebezpečné situace vyvázl bez zranění.
