Dramatická záchrana v korunách stromů: Paraglidista se u Zvičiny zamotal ve větvích!

Hasiči na Trutnovsku zachránili praglidistu, který se zamotal v koruně stromu.
Muž se zasekl ve výšce skoro 20 metrů.
Hasiči proto museli povolat lezecké družstvo.
Zásah komplikovaly i větve, kterými se hasiči museli prořezávat.
Autor: kjm 
23. března 2026
13:03

Královéhradečtí hasiči se v neděli museli vypořádat s neobvyklým zákrokem. Zhruba z dvacetimetrové výšky totiž zachraňovali muže, který se při paraglidingu zamotal ve větvích stromů. Hrozilo, že může kdykoliv spadnout na zem, a tak záleželo na každé minutě.

K paraglidistovi v nesnázích vyráželi hasiči a policisté krátce před 14. hodinou. Muž seskakoval z vrcholku kopce Zvičina na Trutnovsku. Během plachtění však spadl a uvízl v koruně stromu skoro dvacet metrů nad zemí. Na místo proto muselo dorazit i horolezecké družstvo.

Tomu se k muži podařilo vyšplhat a bezpečně ho spustit zpět na zem. To však nebyl vůbec jednoduchý úkol. „Zásah byl náročný i kvůli nutnosti rozsáhlého prořezávání větví. Po záchraně osoby hasiči ze stromu vyprostili také samotný padák,“ napsali královéhradečtí hasiči na facebooku. Muž díky jejich pomoci z nebezpečné situace vyvázl bez zranění.

záchrana, strom, koruna stromu, okres Trutnov, Zvičina, paragliding, Trutnov
