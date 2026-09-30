Na parkovišti v Budějovicích ležel velký had: Utekl chovateli?!

Na parkovišti v Budějovicích ležela užovka býčí.
Na parkovišti v Budějovicích ležela užovka býčí.
Na parkovišti v Budějovicích ležela užovka býčí.
Na parkovišti v Budějovicích ležela užovka býčí.
Na parkovišti v Budějovicích ležela užovka býčí.
Autor: Martin Lisičan - 
30. září 2026
12:20

Městská policie řešila v Moravských Budějovicích velmi nevšední případ. Na parkovišti se vyhřívala metrová užovka býčí. S největší pravděpodobností had utekl chovateli. 

Hada, který dorůstá do délky až dva a půl metru, strážníci objevili v neděli na parkovišti v ulici Partyzánská. „Tento nepřehlédnutelný had pochází ze Severní Ameriky a v naší přírodě ho rozhodně běžně nepotkáme. (...) Při ohrožení dokáže hlasitě syčet a rychle vibrovat ocasem. V suchém listí tak může vydávat zvuk připomínající chřestýše. Přestože působí hrozivě, je nejedovatý,“ uvedli strážníci na sociálních sítích. Podle odborníka jde o odrostlé mládě. 

Policisté v tuto chvíli nevědí, odkud se had na parkoviště dostal. Vzhledem k původu užovky lze ovšem předpokládat, že hada někdo choval v zajetí.

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„Nechybí někomu tento neobvyklý mazlíček? Pokud znáte chovatele, kterému se had mohl ztratit, dejte nám vědět. Jeho majitel ho jistě rád najde a postará se o něj. Volejte na tel. 725 666 156,“ dodali strážníci nakonec. 

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Zdroj: Jacksonville Sheriff's Office
Na parkovišti v Budějovicích ležela užovka býčí.
Na parkovišti v Budějovicích ležela užovka býčí.
Na parkovišti v Budějovicích ležela užovka býčí.
Na parkovišti v Budějovicích ležela užovka býčí.
Na parkovišti v Budějovicích ležela užovka býčí.

Témata:
policiehadužovkaMoravské Budějovice
Martin Lisičan
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🖤JIN 🤍JANG ( 30. září 2026 13:02 )

Jééééé... Ty jsi ale krasavice 🐍❕️😊

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