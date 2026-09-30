Na parkovišti v Budějovicích ležel velký had: Utekl chovateli?!
Městská policie řešila v Moravských Budějovicích velmi nevšední případ. Na parkovišti se vyhřívala metrová užovka býčí. S největší pravděpodobností had utekl chovateli.
Hada, který dorůstá do délky až dva a půl metru, strážníci objevili v neděli na parkovišti v ulici Partyzánská. „Tento nepřehlédnutelný had pochází ze Severní Ameriky a v naší přírodě ho rozhodně běžně nepotkáme. (...) Při ohrožení dokáže hlasitě syčet a rychle vibrovat ocasem. V suchém listí tak může vydávat zvuk připomínající chřestýše. Přestože působí hrozivě, je nejedovatý,“ uvedli strážníci na sociálních sítích. Podle odborníka jde o odrostlé mládě.
Policisté v tuto chvíli nevědí, odkud se had na parkoviště dostal. Vzhledem k původu užovky lze ovšem předpokládat, že hada někdo choval v zajetí.
„Nechybí někomu tento neobvyklý mazlíček? Pokud znáte chovatele, kterému se had mohl ztratit, dejte nám vědět. Jeho majitel ho jistě rád najde a postará se o něj. Volejte na tel. 725 666 156,“ dodali strážníci nakonec.
Jééééé... Ty jsi ale krasavice 🐍❕️😊