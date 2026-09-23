Dezinformátor Čermák chce na svobodu: Za mřížemi sedí kvůli výzvám k násilí
Dezinformátor Tomáš Čermák, odsouzený na 5,5 roku za podporu a propagaci terorismu, se chce dostat předčasně na svobodu. Po téměř třech letech za mřížemi požádal o podmíněné propuštění. O jeho žádosti začne ve čtvrtek rozhodovat liberecký soud.
Čermák na sebe během pandemie covidu-19 upozornil zpochybňováním nemoci i protiepidemických opatření. Později ale výrazně přitvrdil. Před schvalováním pandemického zákona začal ve videích otevřeně burcovat své příznivce k násilí proti politikům. Soudy jeho jednání vyhodnotily jako podporu a propagaci terorismu a poslaly ho za mříže.
Nyní se pokouší dostat ven dříve. Podle serveru iROZHLAS.cz podal žádost o podmíněné propuštění a Okresní soud v Liberci kvůli ní nařídil na čtvrtek veřejné zasedání.
Vyzýval k tvrdému násilí
Odsouzený muž se dostal před soud kvůli videím zveřejněným v době projednávání novely pandemického zákona. V únoru 2022 burcoval své sledující k radikálnímu odporu. Hovořil mimo jiné o násilí vůči členům vlády a zákonodárcům. Ve svých výstupech vyzýval také k převzetí moci, vypálení Senátu či vystoupení Česka z Evropské unie a NATO.
Vrchní soud v Praze mu v červenci 2023 pravomocně potvrdil souhrnný trest 5,5 roku vězení. Čermák ale za mříže dobrovolně nenastoupil. Policie po něm proto vyhlásila pátrání.
Před vězením utekl
Před českou justicí se skrýval v Polsku. Tam ho policisté v listopadu 2023 zadrželi na základě mezinárodního zatykače. V prosinci ho polská strana předala českým policistům a odsouzený skončil ve vězení.
Ani během útěku se přitom veřejných výstupů nevzdal. Na podzim 2023 zveřejnil další video, v němž vyzýval lidi k odporu a použil i heslo „Sláva Rusku“. Po návratu do Česka čelil kvůli svému jednání během útěku dalšímu trestnímu stíhání.
Čermák už navíc vězení znal. Na přelomu let 2022 a 2023 za mřížemi strávil pět měsíců kvůli veřejným výzvám k násilí vůči Ukrajincům.
Útěk může hrát roli
Právě fakt, že nenastoupil k výkonu trestu a před policií se skrýval, může soud při rozhodování o podmíněném propuštění zohlednit. Významnou roli ale hraje také jeho chování během pobytu ve vězení.
Ani případné kladné rozhodnutí libereckého soudu ještě nemusí znamenat, že Čermák okamžitě opustí vězení. Proti usnesení může podat stížnost státní zástupce. Stejnou možnost má v případě, že soud jeho žádosti nevyhoví.