Případ nyní začal projednávat Krajský soud v Plzni vše za velmi přísných bezpečnostních opatření. Patrika P. přivedli do soudní síně zakuklenci v helmách a neprůstřelných vestách. Celou dobu líčení ho střežili se samopaly v rukou.
Škrcení a řezání
K vraždě došlo loni v říjnu v největší věznici v Česku v Plzni na Borech. V přísně střeženém oddíle si zde odpykával svůj trest Patrik P. Za tři měsíce měl být propuštěn na svobodu.
Tehdy žádal vedení káznice o přeložení do jiné věznice. Chtěl se dostat z oddílu, kde měl problémy s jinými vězni. „Když mu to bylo zamítnuto, zaútočil na spoluvězně Michala K. (†56). Škrtil jej zimní šálou, až poškozený ztratil vědomí. Pak ho žiletkou řezal na krku a nakonec jej opět škrtil šálou,“ popsala státní zástupkyně Markéta Michlová.
Vyrušení vězněm
Při škrcení ho vyrušil jiný spoluvězeň, který byl v ten okamžik na chodbě a slyšel divné zvuky. „Okénkem pro jídlo nahlédl do cely a viděl, jak Patrik P. škrtí spoluvězně. Zakřičel na něj,“ popsala Michlová.
Patrik tak svou oběť přestal škrtit a zmáčkl tlačítko tísňové signalizace. Do cely vzápětí vběhli dozorci, ale Michalu K. už pomoci nedokázali. Byl mrtvý. Podle informací Blesku je obětí muž, který si na Borech odpykával jedenáctiletý trest za vraždu bezdomovce, kterého umlátil větví.
Jen na polévkách
Patrik P. u soudu uvedl, že od svých sedmi let vyrůstal v dětském domově. Když byl dospělý, bral drogy a to i ve věznici. V káznici na Borech měl prý problémy.
„Cítil jsem se tam strašně mizerně. Spoluvězni tam na mě vyvíjeli velký nátlak. Odevzdával jsem jim stravu. Zůstával jsem jen na polévkách. Kdybych to nedělal, skočili by na mě,“ řekl obžalovaný. Dál pak odmítl u soudu vypovídat. Státní zástupkyně mu za vraždu navrhuje trest 18 let vězení. Soud pokračuje výslechy svědků a znalců.
