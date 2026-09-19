Lékařku Molnárovou (†34) smetl kamion: Manželův drsný vzkaz řidiči
Při tragické dopravní nehodě zemřela mladá lékařka Benedikta Molnárová (†34). Veřejnost ji znala z televizního vysílání. Na křižovatce došlo ke střetu s osobním a nákladním vozidlem a dermatoložce náraz způsobil vážné zranění. Stavu později podlehla. Rodina se vydala na místo činu a ovdovělý manžel poslal řidiči drsný vzkaz!
V pondělí 14. září došlo nedaleko obce Povoda v okrese Dunajská Streda k tragické dopravní nehodě. Oblíbená dermatoložka se stala obětí střetu s osobním a nákladním vozidlem. Přes rychlý zásah záchranné služby a transport do nemocnice vážnému zranění podlehla. Známá byla především z televizního vysílání a šíření osvěty ohledně péče o pleť.
Rodina zažívá hlubokou bolest po odchodu milované dcery, sestry a manželky, která měla ještě celý život před sebou. Přes zármutek se rozhodla vydat na místo činu, aby pochopila okolnosti a vzniklou situaci. Křižovatka je podle deníku Nový Čas známá pro svou vysokou nehodovost a nebezpečnost.
„Doufám, že ten pán dostane zasloužený trest, že se z toho nějak nevyvlíkne a nebude mít žádné polehčující okolnosti. Dnes jsem viděl i video, on ani nezastavil na stopce,“ vyjádřil se pro deník manžel Benedikty. Svatba proběhla jen dva roky před tragickou událostí.
Podle dosud zjištěných informací policie neměl dát řidič auta Citröen přednost doktorce v Renaultu a při nárazu ji odhodil do protisměru, kde v tu chvíli zrovna projížděl kamion. „Jsem poprvé na této křižovatce. Jestli to bylo tak, jak popisují lidé, že do ní narazil zezadu, když přejížděla křižovatku… byla to chvilka, jak vjelo celé auto pod kamion. Ona neměla šanci,“ vyjádřila se maminka zesnulé.
„Když se na to teď dívám, jak lidi na této silnici musejí čekat a jak riskují, než se dostanou na druhou stranu… vždyť to je katastrofa! Kde jsou ti, co jsou za to odpovědní? To není jediná oběť a já nezávidím řidičům, kteří tudy musí jezdit každý den (…),“ dodala.
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