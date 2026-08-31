Matěj (16) dostal za dvě vraždy skoro maximum: Místo do vězení putoval do ústavu. Proč?

Matěj T. zcela bezdůvodně brutálně ubil dva zcela nevinné a bezbranné muže.
Matěj T. zcela bezdůvodně brutálně ubil dva zcela nevinné a bezbranné muže.
Matěj T. zcela bezdůvodně brutálně ubil dva zcela nevinné a bezbranné muže.
Pejskař našel v podchodu u paneláku v Zábřehu mrtvého muže.
Matěj T. zcela bezdůvodně brutálně ubil dva zcela nevinné a bezbranné muže.
Autor: Štěpánka Grofová - 
31. srpna 2026
17:00

Mladistvý Matěj T., odsouzený za mimořádně brutální vraždy dvou mužů v Uničově a Zábřehu, čeká na pravomocný verdikt ve výchovném ústavu v Děčíně. Z vazby byl propuštěn ještě před rozsudkem. Soud a státní zastupitelství se ale neshodnou na tom, proč byl z vazby propuštěn.

Mladíkovi (16) soud minulý týden uložil 9,5 roku vězení za dvě vraždy, dvě loupeže a výtržnictví. Jde téměř o nejvyšší možný trest pro mladistvého. Rozsudek zatím není pravomocný a odsouzený si ponechal lhůtu na odvolání.

Do vězení však zatím nenastoupil. Několik týdnů pobývá ve Výchovném ústavu a dětském domově se školou v Boleticích nad Labem. Podle Děčínského Deníku jej tam převezla eskorta poté, co byl propuštěn z vazby.

Usmrcení tříleté Viktorky otcem policie překvalifikovala z vraždy na opilství.
Zvrat v případu brutálně usmrcené Viktorky (3): Nešlo o vraždu!

Spor kvůli vazbě

Právě okolnosti propuštění nyní vyvolávají otázky. Krajský soud v Ostravě tvrdí, že státní zástupce nepodal včas návrh na prodloužení vazby. Olomoucká pobočka Krajského státního zastupitelství v Ostravě však nabízí jiné vysvětlení.

„Propuštění bylo zcela v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními, neboť ze strany jak dozorové státní zástupkyně, tak i rozhodujícího soudce nebyl z mého pohledu při prodloužení vazby obviněného mladistvého respektován zákon,“ uvedl krajský státní zástupce Libor Malý.

Podle státního zastupitelství nastal problém už při předchozím rozhodování o prodloužení vazby a zákonný postup nedodržela ani státní zástupkyně, ani soudce. Malý nyní okolnosti případu prověřuje v rámci své kárné pravomoci.

Boletice nejsou vězení

Boletické zařízení se specializuje mimo jiné na chlapce s extrémními poruchami chování. Zařízení provozuje specializované oddělení pro chlapce s nedokončenou povinnou školní docházkou, jimž byla nařízena ústavní nebo uložena ochranná výchova.

Podobná zařízení ovšem nejsou věznicemi. Režim se od výkonu trestu výrazně liší. Děti se během dne vzdělávají, účastní terapeutických aktivit a mají také program zaměřený na volný čas.

U dětí s extrémními poruchami chování platí přísnější pravidla. Vyhláška například stanovuje přítomnost nejméně tří pedagogických pracovníků při práci se skupinou. Mimo areál musí skupinu doprovázet nejméně tří zaměstnanci. Součástí programu jsou také psychoterapeutické a socioterapeutické aktivity.

Taxikář Rasťo přežil 13 bodných ran.
Taxikář Rasťo přežil 13 bodných ran: Dojemné shledání s manželkou

Oběti si vybíral náhodně

Mladíkovi bylo v době útoků 15 let. Poprvé zaútočil 3. října 2025 v Uničově. Oběť (†51) povalil na zem a opakovaně kopal především do hlavy. Muž utrpěl mimo jiné zlomeninu čelisti a poškození mozku. Po dvou týdnech v nemocnici zemřel.

Jen několik dní poté napadl mladík v Zábřehu dalšího muže (†57). Oba se předtím neznali. Podle policie šlo o náhodně vybranou oběť. Napadený vážil pouhých 47 kilogramů a útoku nedokázal vzdorovat. Pachatel ho opakovaně kopal a dupal do hlavy. Po útoku mu vzal čtyři cigarety.

Policie mladíka dopadla do 13 hodin od oznámení nálezu těla. K napadení se kriminalistům přiznal.

Téměř maximální trest

Za vraždu spáchanou zvlášť surovým způsobem by dospělému hrozilo 15 až 20 let vězení nebo výjimečný trest. U mladistvého mohl soud uložit maximálně 10 let. Trest 9,5 roku je tak nejvyšším trestem pro mladistvého v Česku za posledních 10 let.

Do vězení se odsouzený přesune až poté, co rozsudek nabude právní moci.

Legendární detektiv Jan Lomnický spolupracoval i na případu Stodolových a heparinového vraha.
Kriminalista Lomnický vyšetřoval Stodolovy i heparinového vraha: Drsná zpověď!

Matěj T. zcela bezdůvodně brutálně ubil dva zcela nevinné a bezbranné muže.
Matěj T. zcela bezdůvodně brutálně ubil dva zcela nevinné a bezbranné muže.
Matěj T. zcela bezdůvodně brutálně ubil dva zcela nevinné a bezbranné muže.
Pejskař našel v podchodu u paneláku v Zábřehu mrtvého muže.
Matěj T. zcela bezdůvodně brutálně ubil dva zcela nevinné a bezbranné muže.

Témata:
mladíkubodánímatějmladistvý vrahČeskovraždaZábřehDěčínstátní zástupceUničovStátní zastupitelství ČRvěznice
Štěpánka Grofová
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

ford skorpio ( 31. srpna 2026 18:00 )

Tento ZM*D nemá právo na Život bez příkras ! 👎

ford skorpio ( 31. srpna 2026 17:39 )

Já Vám zcela otevřeně a Pravdivě napíši Proč ? 🙁

Na rozdíl od Kriminálu mu v Ústavu NEHROZÍ žádné nebezpečí , či ohrožení života, ale doufám - že ho někdo tak těžce předávkuje, že za svou Těžkou PRA§ÁRNU - Koroner uzavře jeho spis označením SEBEVRAŽDA !

Nic jiného nechci číst !

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Kuchařová se znovu vdala! Brzobohatý poslal jasný vzkaz
Kuchařová se znovu vdala! Brzobohatý poslal jasný vzkaz
Aha!
Nemůžete narovnat prst? Zpozorněte! Skákavý prst není banalita, ale zánět šlach
Nemůžete narovnat prst? Zpozorněte! Skákavý prst není banalita, ale zánět šlach
Dáma
Nový školní rok v pohodě a bez stresu. Chvalte úsilí, ne jedničky, radí psycholožka
Nový školní rok v pohodě a bez stresu. Chvalte úsilí, ne jedničky, radí psycholožka
Maminka
Nepřehlédnutelné chokery hlásí návrat! 3 šperky, kterým letos propadnete
Nepřehlédnutelné chokery hlásí návrat! 3 šperky, kterým letos propadnete
Ženy
Jak poznáte nádor mozku? Lékař vysvětluje, proč vznikají a jak se operují
Jak poznáte nádor mozku? Lékař vysvětluje, proč vznikají a jak se operují
Moje zdraví
Druhý největší schodek v historii bez krize na dohled. Babišův rozpočet žene výdaje do rekordních výšin
Druhý největší schodek v historii bez krize na dohled. Babišův rozpočet žene výdaje do rekordních výšin
e15
Messi oznámil konec v reprezentaci: Láme mi to srdce, ale přišel správný okamžik
Messi oznámil konec v reprezentaci: Láme mi to srdce, ale přišel správný okamžik
iSport
Co dělal šéf CIA v Moskvě? Tohle jsou scénáře, co se bude dít mezi Ruskem a NATO
Co dělal šéf CIA v Moskvě? Tohle jsou scénáře, co se bude dít mezi Ruskem a NATO
Reflex
Jakub Vondrášek a David Soukup: Vytiskli jsme si 3D kajak a vydali se po vodě do Hamburku
Jakub Vondrášek a David Soukup: Vytiskli jsme si 3D kajak a vydali se po vodě do Hamburku
Lidé a země