Matěj (16) dostal za dvě vraždy skoro maximum: Místo do vězení putoval do ústavu. Proč?
Mladistvý Matěj T., odsouzený za mimořádně brutální vraždy dvou mužů v Uničově a Zábřehu, čeká na pravomocný verdikt ve výchovném ústavu v Děčíně. Z vazby byl propuštěn ještě před rozsudkem. Soud a státní zastupitelství se ale neshodnou na tom, proč byl z vazby propuštěn.
Mladíkovi (16) soud minulý týden uložil 9,5 roku vězení za dvě vraždy, dvě loupeže a výtržnictví. Jde téměř o nejvyšší možný trest pro mladistvého. Rozsudek zatím není pravomocný a odsouzený si ponechal lhůtu na odvolání.
Do vězení však zatím nenastoupil. Několik týdnů pobývá ve Výchovném ústavu a dětském domově se školou v Boleticích nad Labem. Podle Děčínského Deníku jej tam převezla eskorta poté, co byl propuštěn z vazby.
Spor kvůli vazbě
Právě okolnosti propuštění nyní vyvolávají otázky. Krajský soud v Ostravě tvrdí, že státní zástupce nepodal včas návrh na prodloužení vazby. Olomoucká pobočka Krajského státního zastupitelství v Ostravě však nabízí jiné vysvětlení.
„Propuštění bylo zcela v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními, neboť ze strany jak dozorové státní zástupkyně, tak i rozhodujícího soudce nebyl z mého pohledu při prodloužení vazby obviněného mladistvého respektován zákon,“ uvedl krajský státní zástupce Libor Malý.
Podle státního zastupitelství nastal problém už při předchozím rozhodování o prodloužení vazby a zákonný postup nedodržela ani státní zástupkyně, ani soudce. Malý nyní okolnosti případu prověřuje v rámci své kárné pravomoci.
Boletice nejsou vězení
Boletické zařízení se specializuje mimo jiné na chlapce s extrémními poruchami chování. Zařízení provozuje specializované oddělení pro chlapce s nedokončenou povinnou školní docházkou, jimž byla nařízena ústavní nebo uložena ochranná výchova.
Podobná zařízení ovšem nejsou věznicemi. Režim se od výkonu trestu výrazně liší. Děti se během dne vzdělávají, účastní terapeutických aktivit a mají také program zaměřený na volný čas.
U dětí s extrémními poruchami chování platí přísnější pravidla. Vyhláška například stanovuje přítomnost nejméně tří pedagogických pracovníků při práci se skupinou. Mimo areál musí skupinu doprovázet nejméně tří zaměstnanci. Součástí programu jsou také psychoterapeutické a socioterapeutické aktivity.
Oběti si vybíral náhodně
Mladíkovi bylo v době útoků 15 let. Poprvé zaútočil 3. října 2025 v Uničově. Oběť (†51) povalil na zem a opakovaně kopal především do hlavy. Muž utrpěl mimo jiné zlomeninu čelisti a poškození mozku. Po dvou týdnech v nemocnici zemřel.
Jen několik dní poté napadl mladík v Zábřehu dalšího muže (†57). Oba se předtím neznali. Podle policie šlo o náhodně vybranou oběť. Napadený vážil pouhých 47 kilogramů a útoku nedokázal vzdorovat. Pachatel ho opakovaně kopal a dupal do hlavy. Po útoku mu vzal čtyři cigarety.
Policie mladíka dopadla do 13 hodin od oznámení nálezu těla. K napadení se kriminalistům přiznal.
Téměř maximální trest
Za vraždu spáchanou zvlášť surovým způsobem by dospělému hrozilo 15 až 20 let vězení nebo výjimečný trest. U mladistvého mohl soud uložit maximálně 10 let. Trest 9,5 roku je tak nejvyšším trestem pro mladistvého v Česku za posledních 10 let.
Do vězení se odsouzený přesune až poté, co rozsudek nabude právní moci.
Tento ZM*D nemá právo na Život bez příkras ! 👎