Taxikář Rasťo přežil 13 bodných ran: Dojemné shledání s manželkou

Taxikář Rasťo přežil 13 bodných ran.
Taxikář Rasťo přežil 13 bodných ran.
Rasťovi mladíci zasadili 13 bodných ran. Poraněné měl plíce i oči.
Rasťo s manželkou Veronikou vychovává tři děti.
Mladíky dopadli v Bratislavě.
Autor: Štěpánka Grofová - 
29. srpna 2026
13:25

Slovenský taxikář Rasťo, jehož měli dva sedmnáctiletí mladíci brutálně napadnout a třináctkrát bodnout, se po týdnech probral z umělého spánku. Poznal manželku Veroniku a pamatuje si detaily osudné noci. Oba podezřelí jsou obviněni z pokusu o vraždu a skončili ve vazbě.

Rasťo (48) strávil po napadení dlouhé týdny ve vážném stavu. Lékaři ho uvedli do umělého spánku a jeho rodina s obavami čekala na každou zprávu z nemocnice. Nyní přišel zásadní posun. Taxikář je při vědomí a z Fakultní nemocnice v Trnavě ho převezli do nemocnice v Galantě.

První setkání s manželkou Veronikou (43) po probuzení provázely silné emoce. „První, co udělal, když mě uviděl, bylo, že začal hned plakat,“ popsala deníku Nový Čas. Její muž je podle ní stále velmi slabý a potřebuje čas, jeho stav se ale postupně zlepšuje.

Ilustrační foto.
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Pamatuje si každý detail

Rasťo si navíc dokáže vybavit osudnou noc. Přestože utrpěl mimořádně vážná zranění, na hrůzné chvíle nezapomněl. „Manžel si všechno pamatuje, na všechno si vzpomíná. Zná každý detail,“ uvedla Veronika. Jeho vzpomínky tak mohou být důležité i pro další vyšetřování případu.

Třináct bodných ran

K brutálnímu napadení došlo v noci z 5. na 6. srpna v Seredi. Slovenská policie uvedla, že dva sedmnáctiletí mladíci nastoupili krátce před půlnocí do taxíku. Řidič je odvezl k místnímu kempu, kde na něj měli zaútočit.

Taxikář utrpěl řadu vážných zranění včetně třinácti bodných ran ohrožujících životně důležité orgány. Poraněné měl plíce, játra i oči.

Po činu zmizely z auta mobilní telefony a peněženka s menší hotovostí. Těžce zraněného řidiče objevili policisté při kontrole podezřelého vozidla. Přivolali záchranáře a poskytli mu první pomoc. Podle lékaře mu právě rychlý zásah hlídky zachránil život.

Oba skončili ve vazbě

Policie po útoku pátrala po sedmnáctiletých Denisovi D. a Samuelovi Š. Podezřelé se podařilo zadržet 7. srpna v Bratislavě. Vyšetřovatelé je následně obvinili z obzvlášť závažného zločinu vraždy ve stadiu pokusu spáchaného spolupachatelstvím.

Deníku PLUS Jeden Deň uvedl, že se oba mladíci k činu přiznali a litovali ho. Původním plánem mělo být jen oloupení taxikáře. Situace se však údajně vyhrotila ve chvíli, kdy se Rasťo začal intenzivně bránit.

Okresní soud v Trnavě poslal mladé recidivisty 11. srpna do vazby. Důvodem byla obava, že by mohli uprchnout či se skrývat před trestním stíháním, a také riziko pokračování v trestné činnosti.

Rasťova rodina mezitím vyhlíží den, kdy se vrátí domů. Otec tří dětí má před sebou ještě dlouhou cestu, po týdnech strachu ale přišla první velká úleva.

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Taxikář Rasťo přežil 13 bodných ran.
Taxikář Rasťo přežil 13 bodných ran.
Rasťovi mladíci zasadili 13 bodných ran. Poraněné měl plíce i oči.
Rasťo s manželkou Veronikou vychovává tři děti.
Mladíky dopadli v Bratislavě.

Témata:
nemocnicetaxikářmladícitátabodné rányrodinaTrnavaGalantaspánekSereďNový Časnapadení
Štěpánka Grofová
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