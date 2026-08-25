Agresor napadl a okradl holčičku (9): Hrozí mu 12 let za mřížemi

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.  (Autor: archiv Blesku)
Autor: Nicole Vášová - 
25. srpna 2026
11:40

Nepochopitelného přepadení se dopustil agresor ve slovenském městě Sečovce. Kvůli pouhým třiceti eurům zaútočil na teprve devítiletou holčičku. Fyzicky ji napadl, peníze vyrval z ruky a dal se na útěk. Netrvalo dlouho a skončil v poutech.

Nepochopitelného násilí a krádeže se dopustil agresor (28) ve slovenském městě Sečovce. Zbystřil malé děvčátko (9) kráčející na ulici s třiceti eury v ruce a okamžitě zaútočil. Udeřil ji do tváře a peníze vyrval z ruky. Následně se dal na útěk.

O pouhou hodinu později už ale skončil s pouty na rukou. Dívenka naštěstí neutrpěla žádná zranění. „Vyšetřovatel ho obvinil ze zločinu loupeže a zpracoval podnět na jeho vzetí do vyšetřovací vazby. Soudce návrh přijal a muž už sedí za mřížemi,“ popsala policie.

„Protože skutek spáchal na chráněné osobě, na dítěti, v případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody na sedm až dvanáct let,“ dodala.

Na sociálních sítích se strhla vlna kritiky vůči agresorovi. „Je až neuvěřitelné, čeho je člověk schopný vůči devítiletému děvčátku. Člověka až mrazí při pomyšlení, co muselo prožívat,“ vyjádřila se Gabriela. „Kde to jsme? Okrást devítiletou dívenku? Vždyť je to dítě, které z toho může mít celoživotní trauma,“ doplnil diskutující Maroš.

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Zdroj: Policie ČR

Témata:
dítědívkaútokpolicienásilíkrádežsoudeuroholčičkaSlovenskopenízeSečovce
Nicole Vášová
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