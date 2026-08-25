Hrůza na pouti ve Vadaši: Děti létaly z kolotoče! Vážné zranění
Rodinný čas s dětmi se ve slovenské obci Vadaš během vteřiny změnil v horor. Na pouti několik dětí vyletělo v plné rychlosti z kolotoče! Holčička se po pádu dokonce nemohla hýbat a měla problémy s dýcháním. Zasahovala policie i záchranné složky.
Na pouti došlo v sobotu 22. srpna ke zranění několika malých dětí. V obci Vadaš vypadly v plné rychlosti z kolotoče. Na místo dorazila záchranná služba a policie, která hledá viníka.
„Strašně foukalo, všechno lítalo, větve, špína, prach, a přesto byly atrakce stále v provozu,“ popsala pro deník Nový Čas návštěvnice. „Okolo půl desáté nakonec bylo úplné ticho. Já osobně jsem to neviděla, šli jsme zrovna k autu. V tichosti přijeli policisté a dvě sanitky,“ dodala. „Ty kolotoče jsou celé jeden velký horor. Tam je všem jedno, jak moc nebo málo jedou a v jakém stavu je jejich obsluha. Bylo jen otázkou času, kdy se tam něco stane,“ popsala návštěvnice koupaliště v areálu.
Z kolotoče mělo vypadnout několik dětí. Ránu slyšeli návštěvníci i 300 metrů daleko. Jedna z dívek byla po pádu ve vážném stavu, nedokázala se hýbat, křičela, nemohla dýchat, a dokonce necítila nohy. Druhá měla utrpět zranění dolních končetin. Záchranáři hovoří o čtyřech zraněných.
„Můžeme potvrdit zásah záchranářů, které jsme vyslali na pomoc ke čtyřem zraněným osobám. Po ošetření je transportovali do nemocnice. Vzhledem ke skutečnosti, že šlo o děti, více informací k rozsahu poranění ani k průběhu zásahu nemůžeme poskytnout,“ sdělila tisková mluvčí operačního střediska záchranné služby SR, Alena Krčová.
Noc po incidentu se od kolotoče ozývaly rány a ráno už tam nestál. Majitelé ho rozebrali a odvezli. Ostatní atrakce pokračovaly bez přerušení v provozu. „Policie ve Štúrovo zahájila trestné stíhání pro trestný čin všeobecného ohrožení. V důsledku pádu z atrakce utrpěly tři děti a jedna mladistvá osoba poranění,“ uvedl mluvčí policie Tomáš Havetta.
Pak jsou nezodpovědní i rodiče, kteří dětem dovolili v takovém počasí jít na kolotoč. Pokud to tedy byly malé děti, velké už se neptají. Primární zodpovědnost je samozřejmě na provozovateli.