Honička skončila smrtelnou nehodou: Zemřeli mladíci i policisté

Skupinka mladíků zemřela v autě, kamarádi zapálili auta na jejich památku.
Skupinka mladíků zemřela v autě, kamarádi zapálili auta na jejich památku.
Skupinka pěti mladíků zavinila nehodu, při které kromě nich přišli o život i dva policisté.
Kamarádi jim uspořádali rozlučku na poli, kterou zakončili zapálením pěti aut.
Vraky pak na poli nechali.
Autor: Kamil Morávek - 
28. srpna 2026
19:17

Na silnici A66 nedaleko anglického města Middlesbrough došlo v sobotu ke katastrofální nehodě. Skupinka pěti mladíků ve vysoké rychlosti vjela do prostiměru a čelně se srazila s policejním vozem. Všichni na místě zemřeli a to i včetně dvou policistů. Jejich přátelé se ve čtvrtek rozhodli uspořádat jim divokou rozlučku, při které zapálili pět aut.

Ke katastrofální nehodě došlo v sobotu v časných ranních hodinách. Skupinka pěti mladíků tvořená Colem Worthym (†17), Theem Raem (†17), Makaiem Sadingtonem (†18), Jacobem Matusiakem (†23) a Michaelem Cahillem (†23) se ve vysoké rychlosti řítila v protisměru. Během toho je pronásledovala policie. Ve zběsilé jízdě narazil vůz mladíků do jiného policejního auta, které jelo ve správném směru.

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Všech sedm lidí v obou vozidlech přišlo při nehodě o život. Policie incident vyšetřuje pro možné napojení na organizovaný zločin. V souvislosti s případem zatkla sedmnáct lidí, kteří měli být součástí stejného gangu jako mladíci v autě. Společně se měli vloupat do několika domů a aut. Část z nich prý přidávala na sociální sítě i videa s nebezpečnou jízdou, informoval server BBC.

Bujaré rozloučení

Kamarádi skupinky se rozhodli pojmout truchlení opravdu velmi originálním způsobem. Na poli u města Haswell uspořádali divoký večírek. Během toho pouštěli do vzduchu desítky balonků, odpalovali modré dýmovnice a driftovali v autech. Vrcholem večera pak bylo, když za každého ze zemřelých mladých mužů zapálili jedno auto.

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Podle britské poslankyně Kate Deardenové je situace naprosto nepřípustná. „Nedovedu si ani představit, jak se místní museli bát o svou bezpečnost,“ řekla podle deníku The Sun. Jeden z nich například popsal, jak jeho stádo koní kvůli hluku a ohni propadlo doslova panice. Pole navíc patří jednomu z místních farmářů, který následující den musel odklidit vraky aut a začít počítat způsobené škody. K účasti na neobvyklé pietě měla kamarády navíc vyzývat i Michaelova matka.

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Kamarádi zemřelých mladíků jim na počest na poli zapálili pět aut.
Zdroj: X.com

Skupinka mladíků zemřela v autě, kamarádi zapálili auta na jejich památku.
Skupinka mladíků zemřela v autě, kamarádi zapálili auta na jejich památku.
Skupinka pěti mladíků zavinila nehodu, při které kromě nich přišli o život i dva policisté.
Kamarádi jim uspořádali rozlučku na poli, kterou zakončili zapálením pěti aut.
Vraky pak na poli nechali.

Témata:
angliesilnicesmrtMiddlesbroughnehodaMike Cahill
Kamil Morávek
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