Honička skončila smrtelnou nehodou: Zemřeli mladíci i policisté
Na silnici A66 nedaleko anglického města Middlesbrough došlo v sobotu ke katastrofální nehodě. Skupinka pěti mladíků ve vysoké rychlosti vjela do prostiměru a čelně se srazila s policejním vozem. Všichni na místě zemřeli a to i včetně dvou policistů. Jejich přátelé se ve čtvrtek rozhodli uspořádat jim divokou rozlučku, při které zapálili pět aut.
Ke katastrofální nehodě došlo v sobotu v časných ranních hodinách. Skupinka pěti mladíků tvořená Colem Worthym (†17), Theem Raem (†17), Makaiem Sadingtonem (†18), Jacobem Matusiakem (†23) a Michaelem Cahillem (†23) se ve vysoké rychlosti řítila v protisměru. Během toho je pronásledovala policie. Ve zběsilé jízdě narazil vůz mladíků do jiného policejního auta, které jelo ve správném směru.
Všech sedm lidí v obou vozidlech přišlo při nehodě o život. Policie incident vyšetřuje pro možné napojení na organizovaný zločin. V souvislosti s případem zatkla sedmnáct lidí, kteří měli být součástí stejného gangu jako mladíci v autě. Společně se měli vloupat do několika domů a aut. Část z nich prý přidávala na sociální sítě i videa s nebezpečnou jízdou, informoval server BBC.
Bujaré rozloučení
Kamarádi skupinky se rozhodli pojmout truchlení opravdu velmi originálním způsobem. Na poli u města Haswell uspořádali divoký večírek. Během toho pouštěli do vzduchu desítky balonků, odpalovali modré dýmovnice a driftovali v autech. Vrcholem večera pak bylo, když za každého ze zemřelých mladých mužů zapálili jedno auto.
Podle britské poslankyně Kate Deardenové je situace naprosto nepřípustná. „Nedovedu si ani představit, jak se místní museli bát o svou bezpečnost,“ řekla podle deníku The Sun. Jeden z nich například popsal, jak jeho stádo koní kvůli hluku a ohni propadlo doslova panice. Pole navíc patří jednomu z místních farmářů, který následující den musel odklidit vraky aut a začít počítat způsobené škody. K účasti na neobvyklé pietě měla kamarády navíc vyzývat i Michaelova matka.
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