Nepřiměřená rychlost je na českých silnicích největší zabiják. Jen za loňský rok kvůli ní zemřelo 130 lidí a stovky dalších utrpěly těžká zranění. Policie evidovala téměř 12 tisíc nehod. Čísla z delšího časového úseku jsou ještě hrozivější – za posledních 15 let mají spěchající řidiči na svědomí dokonce přes 217 tisíc bouraček!
Víme, že to zabíjí, ale stejně na to šlapeme!
Nejvíce zarážející je ovšem zjištění, jak si Češi svou bezohlednou jízdu dokážou »chytře« omluvit. Až 65 % řidičů bez okolků přiznává, že při řízení prostě spěchá, a 45 % překračuje rychlost. A to i přesto, že si naprostá většina uvědomuje, že spěch a rychlá jízda patří k těm vůbec největším rizikům.
Až dvě třetiny šoférů totiž považují mírné překročení rychlosti za ten absolutně nejméně nebezpečný přestupek. A proč vlastně tolik spěcháme? 36 % lidí se prostě jen snaží dohnat zpoždění. Tlak na výkon a pocit, že je potřeba vše stihnout, z nás dělá tikající bomby na čtyřech kolech.
„Dlouhodobě se ukazuje, že problematika vysoké rychlosti na silnicích nespočívá v nedostatku informací. Řidiči velmi dobře vědí, že nepřiměřená rychlost patří mezi hlavní příčiny dopravních nehod a že spěch za volantem zvyšuje jejich riziko. Přesto ji v každodenním provozu tolerují.“ varuje Jan Matoušek, výkonný ředitel České asociace pojišťoven.
„Rychlost se stala nejen bezpečnostním problémem, ale i otázkou zvyku, osobní zkušenosti a společenské tolerance. A právě tento rozpor mezi tím, co považujeme za správné, a tím, jak se skutečně chováme, je dnes jednou z největších výzev pro bezpečnost na silnicích. I proto považujeme za důležité toto téma otevírat a připomínat veřejnosti, například prostřednictvím iniciativy Národního dne bez spěchu,“ dodává Jan Matoušek.
Opozdit se znamená přežít!
Národní den bez spěchu letos připadá na čtvrtek 23. dubna. Kampaň má jasný cíl, a sice ukázat, že zpomalit neznamená ztrácet drahocenný čas, ale zůstat v bezpečí. Jde o to uvědomit si, jestli kvůli chvilkovému spěchu opravdu potřebujeme riskovat svůj život i životy ostatních.
V rámci kampaně se nezastaví jen chod apoštolů na Staroměstském orloji, ale posunou se i začátky představení v některých divadlech. Podporu projektu přislíbil i prezident Petr Pavel.
Zapojte se také
A jak se můžete zapojit vy? Je to jednodušší, než si myslíte! Odložte svou naplánovanou aktivitu nebo příchod do práce o pár minut. A pokud na někoho zrovna čekáte, buďte k jeho zpoždění vstřícní. Ujistěte ho, ať nespěchá a řídí v klidu, protože vždy je lepší přijet o něco později než nedojet vůbec.
Dobrou zprávou je, že naděje na změnu existuje. 98 % lidí souhlasí s tím, že normou za volantem by měla být právě bezpečnost, a nikoli spěch. A 88 % z nás je ochotno se do Národního dne bez spěchu aktivně zapojit. Je to den, kdy se vyplatí přijít pozdě – výměnou za větší bezpečí na silnicích. Zkuste dnes sundat nohu z plynu a zpomalit. Zpozdit se o pár minut totiž může zachránit život.
