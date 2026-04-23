Nepřiměřená rychlost je na českých silnicích největší zabiják. Jen za loňský rok kvůli ní zemřelo 130 lidí a stovky dalších utrpěly těžká zranění. Policie evidovala téměř 12 tisíc nehod. Čísla z delšího časového úseku jsou ještě hrozivější – za posledních 15 let mají spěchající řidiči na svědomí dokonce přes 217 tisíc bouraček!

Mrtví manželé po nehodě v Mostě. Řidič sporťáku: Alkohol a 150 km/h!

Řidič sporťáku jel opilý 150 km/h, dva lidé nepřežili.

Víme, že to zabíjí, ale stejně na to šlapeme!

Nejvíce zarážející je ovšem zjištění, jak si Češi svou bezohlednou jízdu dokážou »chytře« omluvit. Až 65 % řidičů bez okolků přiznává, že při řízení prostě spěchá, a 45 % překračuje rychlost. A to i přesto, že si naprostá většina uvědomuje, že spěch a rychlá jízda patří k těm vůbec největším rizikům.

Až dvě třetiny šoférů totiž považují mírné překročení rychlosti za ten absolutně nejméně nebezpečný přestupek. A proč vlastně tolik spěcháme? 36 % lidí se prostě jen snaží dohnat zpoždění. Tlak na výkon a pocit, že je potřeba vše stihnout, z nás dělá tikající bomby na čtyřech kolech.

Opilá řidička v Čeladné přejela dvě dívky (11)! Jedna bojuje o život, ženu srazil vlak

Opilá řidička srazila v Čeladné dvě dívky (11), jedna bojuje o život.

„Dlouhodobě se ukazuje, že problematika vysoké rychlosti na silnicích nespočívá v nedostatku informací. Řidiči velmi dobře vědí, že nepřiměřená rychlost patří mezi hlavní příčiny dopravních nehod a že spěch za volantem zvyšuje jejich riziko. Přesto ji v každodenním provozu tolerují.“ varuje Jan Matoušek, výkonný ředitel České asociace pojišťoven.

„Rychlost se stala nejen bezpečnostním problémem, ale i otázkou zvyku, osobní zkušenosti a společenské tolerance. A právě tento rozpor mezi tím, co považujeme za správné, a tím, jak se skutečně chováme, je dnes jednou z největších výzev pro bezpečnost na silnicích. I proto považujeme za důležité toto téma otevírat a připomínat veřejnosti, například prostřednictvím iniciativy Národního dne bez spěchu,“ dodává Jan Matoušek.

Opozdit se znamená přežít!

Národní den bez spěchu letos připadá na čtvrtek 23. dubna. Kampaň má jasný cíl, a sice ukázat, že zpomalit neznamená ztrácet drahocenný čas, ale zůstat v bezpečí. Jde o to uvědomit si, jestli kvůli chvilkovému spěchu opravdu potřebujeme riskovat svůj život i životy ostatních.

V rámci kampaně se nezastaví jen chod apoštolů na Staroměstském orloji, ale posunou se i začátky představení v některých divadlech. Podporu projektu přislíbil i prezident Petr Pavel.

Bizarní nehoda v Pařížské: Řidička (70) prorazila výlohu! Mercedes zaparkovala v butiku

Řidička Mercedes v Pařížské ulici napasovala do výlohy.

Zapojte se také

A jak se můžete zapojit vy? Je to jednodušší, než si myslíte! Odložte svou naplánovanou aktivitu nebo příchod do práce o pár minut. A pokud na někoho zrovna čekáte, buďte k jeho zpoždění vstřícní. Ujistěte ho, ať nespěchá a řídí v klidu, protože vždy je lepší přijet o něco později než nedojet vůbec.

Dobrou zprávou je, že naděje na změnu existuje. 98 % lidí souhlasí s tím, že normou za volantem by měla být právě bezpečnost, a nikoli spěch. A 88 % z nás je ochotno se do Národního dne bez spěchu aktivně zapojit. Je to den, kdy se vyplatí přijít pozdě – výměnou za větší bezpečí na silnicích. Zkuste dnes sundat nohu z plynu a zpomalit. Zpozdit se o pár minut totiž může zachránit život.

Barbora (33) tragicky přišla o syna Samíka (†2): Jeho malý bráška dostal stejné jméno!

Influencerka Barbora Lauren utrpěla bolestivou ztrátu. Svou knihou by ráda pomohla ostatním rodičům, kteří prožili stejnou bolest.

 

Smrtka zazvoní 130 krát.
Autor: Tonda Tran

 

