Týden po pohřbu zavražděné Míši (†17): Na hrobu se objevily zvláštní dary
Teprve sedmnáctiletou Míšu zavraždil ve slovenské obci Stará Ľubovňa o pár let starší Jozef. Její tělo našli místní mezi paneláky zaházené listím. Týden po pohřbu se na Míšině hrobě objevil netradiční dar. Rodina slečně přinesla kosmetiku, kterou tak milovala.
V půlce srpna Míšu (†17) zavražil Jozef (20) před jejím domem ve slovenském městě Stará Ľubovňa, když vyšla ven pouze v pyžamu. O dva dny později její tělo našli místní pohozené mezi paneláky a zaházené listím. Jozef poté měl sám dojít na policejní stanici a k ohavnosti se přiznat.
Před týdnem proběhl pohřeb, na který se příbuzní a známí přišli naposledy rozloučit. Od té doby hrob zaplavují bílé květiny symbolizující nevinnost. Kromě kvítí se na pomníku objevil i velmi netradiční dar. Rodina donesla Míše koš plný kosmetiky, kterou tak milovala.
V průhledném balíčku se stuhou se nacházel lesk na rty, umělé řasy, pudr, make-up a další kosmetické přípravky. Podle serveru PLUS Jeden Deň rodina donesla dárečky Míše, aby jí dopřála něco, co jí dělalo radost. Pro maminku bylo loučení s dcerou velmi bolestivé. Na pohřbu řvala, plakala a téměř ztrácela vědomí.
„Odešla jsi tiše, jako odchází den, ale láska, kterou jsi nám rozdávala, zůstává v našich modlitbách, v každé vzpomínce a v dobrotě, kterou jsi navždy vložila do našich srdcí,“ stálo na parte.
Policie případ vyšetřuje jako vraždu. Vznesla obvinění vůči Jozefovi, kterého soud poslal do vazby. Přestože se měl mladík k vraždě sám přiznat, vyšetřování pokračuje. V případě prokázání viny mu hrozí až 20 let odnětí svobody.
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