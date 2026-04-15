František na Chomutovsku měl nožem napadnout syna: Podivný zvrat v kauze! Bodl se sám?!
Minulý rok došlo údajně na Chomutovsku k brutálnímu chování seniorního otčíma vůči synovi. Hádka o peníze vyústila ve rvačku a mladší z mužů skončil s kudlou v srdci! Konflikt jako zázrakem přežil. Od osudného dne probíhá soudní řízení a poraněný stále mění výpověď. Má tvrdit, že se do hrudi bodl sám.
Minulý rok v červnu došlo v zahradní chatce na Chomutovsku, v obci Červený Hrádek, k hádce mezi nevlastním otcem Františkem (69) a synem (40). Hlavním tématem měly být zapůjčené peníze, sdělila polici. Slovní rozepře vyústila ve fyzickou rvačku a mladší z mužů skončil s bodnou ránou v hrudníku!
Zkolaboval a srdce mu přestalo tlouct. Otčím mu okamžitě přivolal záchranku. Zraněný muž jako zázrakem přežil. „Kdyby záchranná služba přijela o něco později, nebo byl ten otvor jen o milimetry větší, či kousíček jinde, mohlo to skončit smrtelně,“ popsala soudní znalkyně Andrea Vlčková.
Obžalovaný František tvrdí, že jednal v sebeobraně a nevlastní syn se mu na nůž nabodl sám. „Stanovisko mého klienta je stále konstantní, cítí se být nevinen,“ uvedla obhájkyně seniora, Andrea Průchová, pro CNN Prima News. Soudní znalkyně připustila, že je takový scénář možný. Popsala, že pokud by otčím držel nůž s čepelí namířenou směrem k synovi v oblasti hrudi a syn na něj naběhl, mohl se napíchnout sám.
Soudní řízení neulehčuje ani fakt, že napadený syn svou výpověď stále mění. Hned po ošetření z nemocnice utekl a kriminalistům měl sdělit, že si zranění způsobil sám. Vyšetřovatelé se případem nadále zabývají a při dokázání viny seniora Františka mu může hrozit až 18 let ve vězení za pokus o vraždu.
Pamatujete si jiný případ který se stal v Praze kdy se oběť Trestného činu VRAŽDY tedy Aneta Rodová - sama UBODALA (9 bodných ran do hrudníku i Srdce ) a to rovnou několikrát jak TVRDÍ vyšetřovatelé POLICIE ČR ! 😨 👎
a zajisté si pamatujete i vyjádření POLICAJTŮ na adresu Psychopatických Vrahů tedy manželů Stodolových - kdy veřejně a soustavně LHALI až do úspěšného znovuotevření všech kauz podivných úmrtí stařečků díky rodinným příslušníkům obětí ? 😕