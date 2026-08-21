Tragédie v rodině slovenského ministra: Podivná smrt syna!
Tragédie zasáhla rodinu bývalého slovenského ministra vnitra Gustáva Krajčiho (75). Jeho syn Marcel (†51) náhle zemřel. Přestože se jevil být naprosto zdravým, ze dne na den odešel bez loučení.
Rodinu bývalého ministra vnitra Gustáva Krajčiho zasáhla tragická událost. Syn politika angažujícího se na Slovensku náhle zemřel, přestože měl do poslední chvíle zdraví v naprostém pořádku.
Marcel zesnul minulý týden v noci při sledování televize. „Když jeho příbuzní vstoupili do pokoje, zjistili, že je puštěná televize. Bohužel, Marcel už nevykazoval známky života. Okamžitě zavolali záchranku, jenže bylo pozdě,“ popsal pro server Nový Čas rodinný známý.
Podle příbuzných Marcel údajně zemřel na infarkt. „Na místo jsme vyslali záchranku. U 51letého muže, bohužel, přes snahu záchranářů muselo být konstatované úmrtí," vyjádřila se k tragédii tisková mluvčí záchranářů Petra Klimešová pro deník Plus JEDEN DEŇ.
„Byl to velmi pracovitý muž. Je ho velká škoda, měli jsme ho rádi,“ popsala zesnulého sousedka. Rozloučení proběhlo v rodinném kruhu a urna bude umístěna na novém hřbitově ve Spišské Nové Vsi.
„Moderní medicína má díky vědě a výzkumu výrazně lepší možnosti prevence, diagnózy a léčby mnohých chorob. Přesto může člověka smrt zasáhnout kdykoliv,“ vysvětlil vedoucí Tréninkového centra záchranářů zdravotnické služby Zamed, Patrik Brna.
Gustáv Krajči do politiky vstoupil v roce 1990. Ministrem vnitra byl mezi lety 1996 a 1998 a následně se angažoval jako poslanec.
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