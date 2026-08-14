Podezřelý z popravy šéfa pojišťovny promluvil: Přiznání k vraždě miliardáře!
Luigi Mangione, podezřelý z vraždy šéfa americké zdravotní pojišťovny UnitedHealthcare Briana Thompsona, u federálního soudu v New Yorku řekl, že muže zastřelil. Přiznal vinu ve federálním obvinění z pronásledování s následkem smrti.
Doznáním viny se Mangione vyhne federálnímu procesu, nadále mu však hrozí doživotní trest vězení. Jeho právnička zároveň oznámila, že požádala o zamítnutí obvinění svého klienta z vraždy ve státním případu, píší agentury.
„Ráno 4. prosince jsem postřelil pana Thompsona na Manhattanu a on zemřel,“ prohlásil u soudu Mangione. Manhattanský prokurátor Jamie McDonald následně uvedl, že federální prokurátoři budou v případu usilovat o trest doživotního vězení.
Případ z prosince 2024 vyvolal ve Spojených státech mimořádný ohlas veřejnosti, který souvisí se špatnou pověstí tamních zdravotních pojišťoven. Někteří dokonce Mangioneho vyzdvihovali jako vykonavatele pomsty za nespravedlivé zacházení s pacienty.
Média dříve spekulovala, že jeho právní tým se v souvislosti s chystaným přiznáním ve federálním procesu pokusí dosáhnout zrušení obvinění z vraždy v tom státním na základě zákazu dvojího potrestání za stejný trestný čin. V obou případech mu hrozí až doživotní vězení. Mangione v únoru u soudu řekl, že se chce vyhnout absolvování dvou soudních procesů.
„Státní obvinění musí být nyní zamítnuta na základě záruk státu New York proti dvojímu potrestání,“ sdělila novinářům Mangioneho právnička Karen Friedmanová Agnifilová. Přiznáním viny Mangione přijal „plnou odpovědnost“ za Thompsonovu smrt, prohlásila. Mangione podle ní roky trpěl silnými bolestmi, zatímco zápasil se zdravotním systémem a pojišťovnami. Měl podle ní pocit, že ho „zradily a zničily mu život“. Mangione podle policie nikdy nebyl klientem UnitedHealthcare.
Osmadvacetiletý Mangione dříve odmítal vinu v obvinění na federální úrovni i samostatná obvinění ve státním řízení ve státě New York.
Federální soudkyně v New Yorku v lednu ve federálním případu zamítla obvinění Mangioneho z vraždy a držení zbraní, v případě odsouzení mu od té doby už nehrozil trest smrti. Soudkyně Margaret Garnettová uvedla, že obvinění zamítla, protože nejsou dle zákona slučitelná s dalšími dvěma obviněními z pronásledování.
Mangione podle vyšetřovatelů zastřelil padesátiletého Thompsona 4. prosince 2024 na ulici na Manhattanu před hotelem Hilton, kde se konala konference pro investory. Čin zachytila bezpečnostní kamera a policie Mangioneho zatkla po pěti dnech pátrání v Pensylvánii. Našla u něj podomácku vyrobenou zbraň, tlumič, padělané osobní doklady a text, v němž zdravotní pojišťovny označoval za parazity.
Hněv vůči systému zdravotního pojištění je ve Spojených státech přítomný dlouhodobě. USA nemají státní systém zdravotní péče jako evropské země a Američané místo toho spoléhají na spletitou síť soukromých poskytovatelů, komerčních pojišťoven a státních programů. Miliony lidí žádné zdravotní pojištění nemají a i pro pojištěné Američany může být péče velmi drahá.
Mangione pochází ze zámožné rodiny realitního magnáta a absolvoval prestižní Pensylvánskou univerzitu. Narodil se a vyrůstal v Marylandu, měl vazby na San Francisco a dříve žil i v Honolulu na Havaji. V New Yorku neměl záznam v trestním rejstříku.
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