Smrt během metalového festivalu: Státní zástupkyně prý spáchala sebevraždu

Ilustrační foto
Ilustrační foto  (Autor: Blesk:David Malik)
Autor: Dagmar Čechová - 
12. srpna 2026
16:33

Sebevraždu od pátku vyšetřuje policie v Královéhradeckém kraji. Pohřešovanou 44letou ženu našli nad ránem bez známek života. Podle všeho spáchala sebevraždu. Server Novinky.cz upozornil, že šlo o západočeskou státní zástupkyni. Proč si vzala život zatím není jasné.

Oznámení o pohřešování ženy narozené roku 1981 obdrželi policisté na Náchodsku ve čtvrtek po 21. hodině. Při pátrací akci s policisty spolupracovali i pořadatelé festivalu Brutal Assault v Jaroměři. Pohřešovaná žena totiž byla účastnicí festivalu, jak ostatně Novinkám potvrdil i produkční metalového festivalu Zdeněk Konečný. „Policie nás požádala, abychom dali na obrazovky, že se dotyčná paní pohřešuje. Po určité době to zase nechala stáhnout,“ uvedl.

„Před třetí hodinou ranní následujícího dne jsme ženu vypátrali, bohužel byla již bez známek života,“ řekla mluvčí Magdaléna Vlčková. Doplnila také, že na ženině smrti nemá podíl další osoba.

Podle Novinek je zesnulou západočeská státní zástupkyně a její smrt by neměla souviset s její prací. Žena se údajně oběsila. Jaký byl ovšem důvod sebevraždy zatím není známo ani jejím kolegům. Přesnou příčinu úmrtí určí až nařízená soudní pitva.

Jaroměří pouhý den předtím otřásla jiná tragédie. Do řeky Labe poblíž pevnosti Josefov, kde se festival odehrává, ve čtvrtek skočil muž. Ani jemu už záchranné složky nemohly pomoci a věcí se zabývá krajská kriminálka.

Témata:
policiefestivalsebevraždaKrálovéhradecký krajokres Náchodstátní zástupceJaroměřBrutal AssaultZdeněk Konečný
Dagmar Čechová
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

František Hastík ( 12. srpna 2026 17:17 )

O dotyčném festivalu: http­s://br­utalas­sault­.cz/en­/about-brutal. Jedinečný program festivalu má za cíl rozšířit vaše obzory. Jistě, metal je dominantní, ale Společným jmenovatelem všech umělců a žánrů je jejich tvrdá a temná aura, ať už jde o headlinery nebo Pod zemí.
Zřejmě měla paní státní zástupkyně vytříbený hudební sluch, hráli falešně a nemohla to vydržet.

ford skorpio ( 12. srpna 2026 17:10 )

a tak se prám Kde je (dopis) 👎 a Proč NENÍ předložen jako důkaz veřejnosti ? 😕

Možná proto, že by NEEXISTOVAL ?

ford skorpio ( 12. srpna 2026 17:08 )

Této ( povídačce) nevěřím ani za mák... 👎 😕 asi tak jako oběti z Klánovického lesa a údajného pachatele a střelce Davida Kozáka (střelba FF UK Praha) který zanechal dopis na rozloučenou, ovšem PČR ale NIKDY nezveřejnila i když se s ním Ministr Vnitra a Policejní Prezident - oháněli a předháněli ! 👎

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Arichteva rázně odmítá mámu i tchyni od Bisera: NA TO SE NECÍTÍM!
Arichteva rázně odmítá mámu i tchyni od Bisera: NA TO SE NECÍTÍM!
Aha!
Magické Perseidy plní přání, nenechte si je ujít. Kde meteorický roj pozorovat a jak si správně přát?
Magické Perseidy plní přání, nenechte si je ujít. Kde meteorický roj pozorovat a jak si správně přát?
Dáma
Kýla není banalita. Jak poznáte, že se možná týká i vás?
Kýla není banalita. Jak poznáte, že se možná týká i vás?
Maminka
Zapomeňte na nude i neony! Tento třpytivý lak ovládl konec léta
Zapomeňte na nude i neony! Tento třpytivý lak ovládl konec léta
Ženy
Hypoalergenní šperky: Jak vybrat materiály vhodné pro citlivou pokožku?
Hypoalergenní šperky: Jak vybrat materiály vhodné pro citlivou pokožku?
Moje zdraví
Obří nákup Trinity Bank jde do finále. Za kanceláře v Karlíně má dát přes sedm miliard
Obří nákup Trinity Bank jde do finále. Za kanceláře v Karlíně má dát přes sedm miliard
e15
Messi v slzách poprvé promluvil o smrti otce i konci kariéry. A co mu vzkázal Ronaldo?
Messi v slzách poprvé promluvil o smrti otce i konci kariéry. A co mu vzkázal Ronaldo?
iSport
Psychická krize v přímém přenosu: Kauza Perez Hilton a jak mluvit o nebezpečných videích
Psychická krize v přímém přenosu: Kauza Perez Hilton a jak mluvit o nebezpečných videích
Reflex
Zrodil se z lásky k hudbě i městu. Festival Academy Kroměříž nabídne týden plný koncertů a setkání
Zrodil se z lásky k hudbě i městu. Festival Academy Kroměříž nabídne týden plný koncertů a setkání
Lidé a země