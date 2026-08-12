Smrt během metalového festivalu: Státní zástupkyně prý spáchala sebevraždu
Sebevraždu od pátku vyšetřuje policie v Královéhradeckém kraji. Pohřešovanou 44letou ženu našli nad ránem bez známek života. Podle všeho spáchala sebevraždu. Server Novinky.cz upozornil, že šlo o západočeskou státní zástupkyni. Proč si vzala život zatím není jasné.
Oznámení o pohřešování ženy narozené roku 1981 obdrželi policisté na Náchodsku ve čtvrtek po 21. hodině. Při pátrací akci s policisty spolupracovali i pořadatelé festivalu Brutal Assault v Jaroměři. Pohřešovaná žena totiž byla účastnicí festivalu, jak ostatně Novinkám potvrdil i produkční metalového festivalu Zdeněk Konečný. „Policie nás požádala, abychom dali na obrazovky, že se dotyčná paní pohřešuje. Po určité době to zase nechala stáhnout,“ uvedl.
„Před třetí hodinou ranní následujícího dne jsme ženu vypátrali, bohužel byla již bez známek života,“ řekla mluvčí Magdaléna Vlčková. Doplnila také, že na ženině smrti nemá podíl další osoba.
Podle Novinek je zesnulou západočeská státní zástupkyně a její smrt by neměla souviset s její prací. Žena se údajně oběsila. Jaký byl ovšem důvod sebevraždy zatím není známo ani jejím kolegům. Přesnou příčinu úmrtí určí až nařízená soudní pitva.
Jaroměří pouhý den předtím otřásla jiná tragédie. Do řeky Labe poblíž pevnosti Josefov, kde se festival odehrává, ve čtvrtek skočil muž. Ani jemu už záchranné složky nemohly pomoci a věcí se zabývá krajská kriminálka.
O dotyčném festivalu: https://brutalassault.cz/en/about-brutal. Jedinečný program festivalu má za cíl rozšířit vaše obzory. Jistě, metal je dominantní, ale Společným jmenovatelem všech umělců a žánrů je jejich tvrdá a temná aura, ať už jde o headlinery nebo Pod zemí.
Zřejmě měla paní státní zástupkyně vytříbený hudební sluch, hráli falešně a nemohla to vydržet.