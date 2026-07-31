Hrůza v Alžírsku: Autobus spadl do rokle, mnoho mrtvých
Nejméně 20 lidí zemřelo v Alžírsku poté, co se autobus zřítil do rokle, dalších 38 je zraněno, uvedly úřady. Počet obětí nemusí být konečný.
Nejméně 20 lidí zahynulo, když se v Alžírsku zřítil do rokle autobus. Dalších 38 osob je zraněných. Počet obětí ale ještě nemusí být konečný, uvedla s odkazem na civilní ochranu agentura AFP. Nehoda se stala ráno v oblasti Búmirdís asi 50 kilometrů od hlavního města Alžíru.
Na místě nehody stále zasahují záchranáři, uvádějí místní média. Podle civilní ochrany jsou zranění převáženi do okolních nemocnic za pomoci nejméně 11 sanitek.
Část z nich zamířila do nemocnice v pobřežním městě Búmirdís, kterou podle alžírské televize Ennahar TV navštívil premiér Sífí Ghrajb.
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