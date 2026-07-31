Záhada kolem Mária (3) pokračuje: Byl hoch unesen? Internetem koluje děsivé video
Kolem zmizení tříletého Mária přibývá nejasností. Na internetu se objevilo šokující video, podle některých lidí zachycuje únosce malého chlapce. Jeho otec ale pravosti záznamu nevěří a policie zatím nepotvrdila, že s případem souvisí. Okolnosti zmizení dál prověřuje.
Mário zmizel v pondělí 27. července krátce poté, co odešel z domu. Rozběhla se rozsáhlá pátrací akce, do níž se zapojily stovky policistů, hasičů, záchranářů i dobrovolníků. Chlapce nakonec po 33 hodinách našli živého v lese, zhruba kilometr od domova. Podle rodiny utrpěl jen odřeniny a silně pohmožděnou ruku. Právě to vyvolalo další otázky. Místní si jen těžko dokážou vysvětlit, jak mohl tříletý chlapec přežít více než den bez jídla a vody.
Děsivý záznam
Na sociálních sítích se mezitím začalo šířit video, na němž neznámý muž během videohovoru mluví o dítěti z kukuřičného pole. V pozadí je slyšet dětský pláč.
Muž si na nahrávce vulgárně stěžuje že neví, co má s dítětem dělat, a následně ho hrubě okřikuje. Podle slovenského deníku Nový Čas část lidí věří, že jde o důkaz únosu. Dosud ale neexistuje žádné potvrzení, že na videu skutečně vystupuje Mário nebo že záznam s jeho zmizením vůbec souvisí.
Video viděl také Máriův otec Peter. Přestože od začátku připouštěl možnost, že syna mohl někdo odvést, pravosti záznamu nevěří. „Jsem moc šťastný, že se našel a že je v pořádku. Má jen odřeniny a silně pohmožděnou ruku. Ostatní musí vyšetřit policie,“ prohlásil.
Policie popsala náročné pátrání
Slovenská policie zároveň zveřejnila záběry z rozsáhlé pátrací akce a připomněla, že hledání malého dítěte patří mezi vůbec nejnáročnější zásahy. Děti se podle ní pohybují nepředvídatelně, často nereagují na volání, ze strachu se ukrývají nebo vyčerpáním usnou na místech, kde je velmi obtížné je objevit.
Do pátrání se zapojili policisté z několika krajů, hasiči, horská služba, dobrovolní pátrači i psovodi. Nasazené byly drony s termovizí, vrtulníky, čluny, čtyřkolky i další speciální technika. Týmy systematicky prohledávaly pole, lesy, vodní toky i opuštěné objekty, než se podařilo chlapce najít živého.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.