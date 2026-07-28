Táta se synem (†6) zemřeli při návratu z dovolené: Maminka je ve vážném stavu
Pondělní tragická nehoda na silnici I/35 mezi Litomyšlí a Vysokým Mýtem si vyžádala dva životy. Při střetu osobního auta s nákladním vozem zemřel otec rodiny a malý syn. Matka skončila ve vážném stavu v nemocnici. Policie okolnosti ranního střetu stále vyšetřuje.
Stačil okamžik a návrat z dovolené v Turecku skončil pro mladou rodinu tím nejhorším možným způsobem. Krátce po půl páté ráno na silnici I/35 mezi Litomyšlí a Vysokým Mýtem došlo ke střetu jejich osobního auta s nákladním vozem. Náraz byl natolik silný, že otec rodiny a malý syn (†6) utrpěli zranění neslučitelná se životem.
Matka v kómatu
Zatímco záchranáři, hasiči a policisté bojovali s následky nehody, řidiči stojící v dlouhé koloně bezmocně sledovali dílo zkázy na silnici. Podle informací deníku Expres zůstala bezvládná těla obětí ještě přibližně dvě hodiny u zdemolovaného vozu. Ti, kteří v osudnou chvíli projížděli kolem, uviděli následky tragédie, které z hlavy jen tak nevymažou.
Matka chlapce skončila v nemocnici ve velmi vážném stavu. Podle informací od rodiny je v kómatu a lékaři bojují o její život. Spolu s ní se zranil také další člověk, který ve voze cestoval.
Motor mimo vozidlo
Silnice I/35 musela být kvůli zásahu složek integrovaného záchranného systému a vyšetřování uzavřena. Objízdná trasa přes Sedliště ale brzy také zkolabovala. Okolnosti tragické nehody policie stále vyšetřuje. Není zatím jasné, proč se krátce nad ránem osobní automobil srazil s nákladním vozem. Následky fatálního střetu ale byly ničivé. Osobní auto zůstalo zcela zdemolované a motor po nárazu dokonce skončil mimo vozidlo.
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