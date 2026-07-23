Vlak smetl náklaďák na přejezdu u Chýnova: Na místo letěl vrtulník

Srážka vlaku s nákladním autem na přejezdu u Chýnova. (23. 7. 2026)
Aktualizováno -
23. července 2026
14:46
Autor: ČTK - 
23. července 2026
14:25

U Chýnova na Táborsku se ve čtvrtek po poledni srazil osobní vlak s nákladním autem. Hasiči z vlaku evakuovali 25 lidí. Podle mluvčího Správy železnic (SŽ) pro mimořádnosti Martina Kavky je několik lidí zraněno. Dodal, že jeden vůz soupravy motorového vlaku vykolejil.

Nehoda se stala po poledni na přejezdu poblíž Dobronic u Chýnova. Kvůli havárii nejezdí vlaky z Chýnova do Tábora. Jedná se o železnici, která spojuje Jihlavu a Tábor. Podle webu Českých drah omezení potrvá do 16:00. Na místo letěl vrtulník.

„Muž z nákladního vozu utrpěl těžké poranění, při vědomí byl letecky transportován do českobudějovické nemocnice. Ve vlaku utrpěli zranění tři lidé, všichni utrpěli lehká až středně těžká zranění. Záchranáři je transportovali do nemocnice,“ uvedl mluvčí jihočeské záchranné služby Vojtěch Míra.

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Zdroj: Sociální sítě
Srážka vlaku s nákladním autem na přejezdu u Chýnova. (23. 7. 2026)

Témata:
nehodavlakzraněnínákladní autookres TáborChýnovvrtulníkJihočeský kraj
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