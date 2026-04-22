„K bezvládně ležícímu muži se okamžitě seběhli pořadatelé, místní zdravotníci i policisté z jihomoravské speciální pořádkové jednotky,“ uvedl policejní mluvčí Petr Vala.
Hráči na trávníku i diváci v hledišti pak s napětím sledovali poskytování první pomoci až do příjezdu zdravotnické záchranné služby. „Také po jejím příjezdu všichni zúčastnění nadále asistovali záchranářům, mimo jiné i při transportu muže na nosítkách do sanitky,“ dodal mluvčí.
Několik minut trvající boj o lidský život dopadl dobře. Zraněný fanoušek skončil ve stabilizovaném stavu v nemocnici. „Všem, kteří přispěli k jeho záchraně, patří velké poděkování,“ podtrhl policista.
Drama na fotbale: Místo gólů sledovali diváci boj o život zraněného fanouška (22.4.2016) Policie ČR